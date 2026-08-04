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發展快速 廣州市打造「機器人之城」

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
廣州推動人形機器人發展。圖為廣州某企業推出的人形機器人在廣州市海珠區的商場與遊客打羽毛球。 中新社
廣州推動人形機器人發展。圖為廣州某企業推出的人形機器人在廣州市海珠區的商場與遊客打羽毛球。 中新社

大陸人形機器人發展快速，多地已構建完整的機器人產業鏈，打造「機器人之城」。例如二○二五年，廣州市智能機器人整機製造產值已達二十五點七七億元人民幣，同比增長百分之七點○六。今年一月至五月，廣州服務機器人、工業機器人產量更分別同比增長百分之二十一點三、百分之十二點一。

中新社報導，廣州市推動人形機器人企業發展，工業和信息化局日前印發「廣州市推動具身智能機器人產業高質量發展若干措施」，提出支持企業建強具身智能機器人「智慧大腦」（高階認知與決策）、「精密小腦」（實時運動與精細控制）、「靈活肢體」（先進驅動與可靠本體）、「操作系統」（全棧自主與系統集成）。 　

各企業都摩拳擦掌全力以赴，「我們上半年已經簽下了超一千萬元人民幣的訂單，預計今年公司的銷售額將突破三千萬元」。廣州福斯哲智能科技有限公司董事長陳銀波受訪表示，公司研發的清潔機器人已出口到俄羅斯等國家，目前正在和韓國、巴西的客戶洽談訂單。     　陳銀波說，公司的清潔機器人通過全自研的通用「ＡＩ主控大腦」，能從源代碼層面排查解決貼邊清潔不到位、斷掃、丟定位等問題。此外，產品還可接入工廠系統，適配多種工業場景。

廣州昂寶電子有限公司的康養機器人今年上半年，已出口到美國、印度、墨西哥、巴西等國家，公司總營收同比增長超過百分之六十。昂寶電子康養事業部總經理高蕾表示，公司通過融合大數據、物聯網、移動互聯網和區塊鏈等創新技術，打造從底層芯片到雲端，從系統到智能硬件，覆蓋全生態鏈的智慧養老平台。

她說，公司通過專屬大模型支持語音複製、多輪對話與情緒識別，搭配極簡適老化用戶界面，使產品貼合老人的使用習慣，從而賦能社區實現真正的十五分鐘康養圈模式。目前公司推行的「機器人+平台+內容+服務」的模式，已在廣州多個社區落地應用。 　　

中科開創（廣州）智能科技發展有限公司（簡稱中科開創）依託自主研發的異構機器人產品體系，構建覆蓋空、天、地等多形態機器人的智能運維解決方案，產品廣泛應用於變電站、電纜隧道、抽水蓄能電站等電力能源場景。其機器人已能在隧道、地下管廊等複雜環境中自主完成環境認知、精準導航、動態避障及巡檢作業。

廣州 機器人 人形機器人

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