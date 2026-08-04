發展快速 廣州市打造「機器人之城」

大陸人形機器人發展快速，多地已構建完整的機器人產業鏈，打造「機器人之城」。例如二○二五年，廣州市智能機器人整機製造產值已達二十五點七七億元人民幣，同比增長百分之七點○六。今年一月至五月，廣州服務機器人、工業機器人產量更分別同比增長百分之二十一點三、百分之十二點一。

中新社報導，廣州市推動人形機器人企業發展，工業和信息化局日前印發「廣州市推動具身智能機器人產業高質量發展若干措施」，提出支持企業建強具身智能機器人「智慧大腦」（高階認知與決策）、「精密小腦」（實時運動與精細控制）、「靈活肢體」（先進驅動與可靠本體）、「操作系統」（全棧自主與系統集成）。

各企業都摩拳擦掌全力以赴，「我們上半年已經簽下了超一千萬元人民幣的訂單，預計今年公司的銷售額將突破三千萬元」。廣州福斯哲智能科技有限公司董事長陳銀波受訪表示，公司研發的清潔機器人已出口到俄羅斯等國家，目前正在和韓國、巴西的客戶洽談訂單。 陳銀波說，公司的清潔機器人通過全自研的通用「ＡＩ主控大腦」，能從源代碼層面排查解決貼邊清潔不到位、斷掃、丟定位等問題。此外，產品還可接入工廠系統，適配多種工業場景。

廣州昂寶電子有限公司的康養機器人今年上半年，已出口到美國、印度、墨西哥、巴西等國家，公司總營收同比增長超過百分之六十。昂寶電子康養事業部總經理高蕾表示，公司通過融合大數據、物聯網、移動互聯網和區塊鏈等創新技術，打造從底層芯片到雲端，從系統到智能硬件，覆蓋全生態鏈的智慧養老平台。

她說，公司通過專屬大模型支持語音複製、多輪對話與情緒識別，搭配極簡適老化用戶界面，使產品貼合老人的使用習慣，從而賦能社區實現真正的十五分鐘康養圈模式。目前公司推行的「機器人+平台+內容+服務」的模式，已在廣州多個社區落地應用。

中科開創（廣州）智能科技發展有限公司（簡稱中科開創）依託自主研發的異構機器人產品體系，構建覆蓋空、天、地等多形態機器人的智能運維解決方案，產品廣泛應用於變電站、電纜隧道、抽水蓄能電站等電力能源場景。其機器人已能在隧道、地下管廊等複雜環境中自主完成環境認知、精準導航、動態避障及巡檢作業。