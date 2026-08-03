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記憶體短缺蔓延…RTX 5060漲三倍 深圳華強北市場顯卡「一日一價」

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
近期顯卡也跟著漲價，熱門型號RTX 5060能漲到三倍。圖／取自紫牛新聞
近期顯卡也跟著漲價，熱門型號RTX 5060能漲到三倍。圖／取自紫牛新聞

記憶體、硬碟價格上漲後，據深圳華強北市場消息，7月底以來，消費級顯卡價格快速上漲，部分熱門型號數日內漲價數百元，高端型號漲幅達到人民幣千元級別。業內與分析師認為，顯卡突然漲價主要受顯示記憶體等上游核心物料成本上升所致。

上證報報導，華強北商家們表示，顯卡自7月25日起開始漲價，現在基本是「一日一價」。不同型號漲幅有所分化，其中大的顯示記憶體型號價格上漲較為明顯。

具體而言，以熱門型號RTX 5060為例，目前市場報價為人民幣2,700元至3,100元，而本輪漲價前報價為人民幣2,300元至2,500元，短短數日內最高上漲約人民幣800元。二手顯卡價格也受到帶動。微星科技經銷商介紹，部分大顯示記憶體二手顯卡價格有所上漲，例如RTX 3060 12G等型號平均漲價人民幣100元至200元。

微星、技嘉、華碩等主流AIC廠商主要負責顯卡整體設計、散熱方案及整卡製造，GPU晶片和顯示記憶體等核心物料則由上游供應商提供。核心物料成本上漲後，會逐步向顯卡廠商、代理商和零售端傳導。

對於這一輪顯卡上漲，大陸機構國投證券科技行業首席分析師馬良分析，隨著AI算力需求持續擴張，記憶體廠商優先將產能傾向於利潤更高的HBM高帶寬顯存領域，擠壓了消費級GDDR6、GDDR7顯示記憶體供應，顯示記憶體顆粒價格進而持續走高，並推動顯卡生產成本上升。

華強北多家商戶稱，近期部分AIC廠商已暫停批量出貨，流通環節的現貨供應有所收緊。報導引述技嘉經銷商說法稱，「市場上不是沒有貨，而是上游廠商不一定願意出貨。當然，出價高還是能拿到貨。」

展望後續價格，華強北商家們預計，短期內顯卡價格仍存在波動空間。微星科技經銷商表示，本輪價格變化至少要觀察至「雙十一」前後。馬良預計，顯示記憶體價格上漲趨勢仍可能延續一段時間。此外，有商家透露，除顯卡外，主板、機箱、電源等電腦配件也已收到或即將收到漲價通知。

華強北 顯卡 記憶體

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