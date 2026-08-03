未來產業投資過熱 陸官媒示警：勿一哄而上亂燒錢

大陸未來產業投資快速升溫，具身智慧領域半年內吸引逾900億元（人民幣，下同，約新台幣4320億元）資金流入，腦機介面企業今年前3個月融資金額也已超過2025年全年。大陸官媒《經濟日報》3日刊文示警，各地爭相布局之際，應防止未來產業「一哄而上」，避免盲目跟風推動項目及無序「燒錢」。

文章指出，今年以來，大陸未來產業迅速站上風口，多條賽道熱度升高。上海、北京、浙江等地相繼設立未來產業基金，部分基金規模達百億元。

大陸「十五五」規畫綱要將量子科技、生物製造、氫能和核聚變能、腦機介面、具身智慧及第六代行動通訊（6G），列為未來產業6大主攻方向。自2024年起，大陸政府工作報告已連續3年部署發展未來產業。

文章指出，在政策加碼下，資本密集湧入，各地爭相布局。據不完全統計，大陸幾乎全部省份都提及發展氫能，29個省份提及生物製造，逾20個省份布局具身智慧，接近半數或半數以上省份也提及量子科技、腦機介面及6G。

中國社科院工業經濟研究所研究員渠慎寧表示，產業熱度高不等同於發展「一哄而上」，真正需要警惕的是地方脫離自身基礎盲目跟進，上馬相同產業環節、建設相似園區，「把概念當項目、把規畫當產能」。

文章將當前布局風險歸納為3種傾向，包括缺乏條件卻強行布局、同質化建設及簡單跟風複製，以及扎堆低門檻賽道、對核心短板環節投入不足。

以氫能為例，部分城市既無工業副產氫及綠氫資源，也缺乏重型貨運、鋼鐵化工等應用場景，卻大規模興建加氫站。截至2025年6月底，大陸已建成投運560座加氫站，平均每站僅服務43輛車，利用率偏低，多數加氫站及營運商處於虧損狀態。

在具身智慧領域，不少地方一發展具身智慧，就投入整機組裝，核心零件仰賴外購；布局商業航太，則扎堆衛星總裝等低門檻環節；打造6G產業園，也多側重終端製造。相較之下，減速器、靈巧手、專用晶片、運動控制及具身大模型等關鍵環節，仍集中在少數城市，投入明顯不足。

渠慎寧指出，資金湧向單一低門檻賽道，容易形成「低端重複、核心空心」的局面。文章回顧，大陸過去從鋼鐵、水泥，到太陽能、風電設備，再到共享單車及社區團購，都曾在不同階段出現過度投資或無序競爭。

文章認為，未來產業具有高風險、高投入及長周期特性，難以單靠資本堆砌或「無中生有」形成競爭力。各地應立足自身條件、因地制宜及錯位發展，並調整政績考核方式，避免短期追逐熱門賽道，不能讓錯位的政績觀成為未來產業發展的掣肘。