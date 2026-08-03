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中國A股四大指數收跌 科創50累計7月跌25.9%
中國A股四大股指今天集體收跌，反映中國科創企業表現的科創50指數更是重挫5.08%，該指數7月累計下跌25.9%。
中國券商指出，目前A股科技類股處於震盪休整階段，研判已初步觸底，能否形成趨勢性反彈的關鍵時間在8月下旬。
A股四大指數集體收跌，上證指數今天報收3809.66點，跌0.59%；深成指報收13448.29點，跌0.96%；創業板指報收3302.55點，跌1.24%；科創綜指報收1758.21點，跌3.39%。半導體、記憶體晶片等跌幅居前。
科創50指數今天重挫5.08%。該指數由科創板中市值大、流動性佳的50檔股票組成，包括中芯國際、寒武紀及中微公司等中國半導體龍頭企業。據科創板日報報導，科創50指數7月累計下跌25.9%。
華爾街見聞報導，近期A股科技類股大幅回檔，銀河證券指出，半導體類股在經歷大幅波動後處於震盪休整階段。
華泰證券研究報告指出，當前科技股行情的核心矛盾在於股價是否已完成築底。華泰證券認為，現階段較接近「初步觸底」，支撐主要來自於科技股已充分修正、境內外槓桿交易資金已完成一定出清，並回吐第2季的全部增量。但近期市場賣壓仍重，尚未形成主要增量。
報告指出，科技股趨勢性反彈的關鍵時間在8月下旬，屆時半年報、輝達財報，以及反彈過程中的贖回壓力，將共同決定科技股能否展開新一波主要漲勢。
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