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香港財政司：境外投資者持有中國債券3兆人民幣 比9年前多近3倍

中央社／ 香港3日電

香港財政司司長陳茂波今天表示，「債券通」是境外投資者進入中國大陸債券市場的主要管道。截至6月底，他們持有的中國債券超過人民幣3兆元，較9年前「債券通」實施時多近3倍。

5年期中國國債期貨上午首次在香港交易所掛牌上市，陳茂波在儀式上致辭時作以上表示。

他表示，地緣政局和不明朗的外部市場環境，令海內外投資者對長期持有人民幣資產的需求進一步增加。而「債券通」是境外投資者進入大陸債券市場的主要管道，占總體交易額2/3。

他說，中國「十五五」規畫明確指出要加快建設金融強國；而中國國家主席習近平曾表示，金融強國須具備一系列關鍵的金融要素，包括擁有強大的貨幣並在國際貿易、投資和外匯市場中被廣泛使用，以及具備全球儲備貨幣地位。

陳茂波說，人民幣國際化的加速發展，需要強大的離岸支付和結算體系。香港在人民幣國際化進程中，一直是高效的離岸平台和樞紐，並在4個方面累積了基礎：穩定的離岸人民幣資金池、高效的結算系統、持續擴大的點心債（在香港發行的人民幣計價債券）市場、中國在港發行人民幣國債所形成的示範效應。

他說，香港在提升國際金融中心地位之餘，也要邁向多元化發展，不僅要做融資中心，還要做定價中心、風險管理中心，以及資產配置中心。

「債券通」是中國大陸與香港債券互聯互通的合作機制，包含「北向通」和「南向通」，這個機制容許境內外投資者跨境買賣債券。

國債 香港 債券

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