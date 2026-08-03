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上海重罰12家網約車平台逾1.2億元 滴滴涉案最多

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
上海市交通管理部門3日集中約談滴滴、享道、曹操、T3等12家大陸網約車平台，並下達首批集中行政處罰決定書，處罰總額超過人民幣2500萬元。其中，滴滴涉案數及罰沒金額均居首。圖／取自長安街知事
上海市交通管理部門3日集中約談滴滴、享道、曹操、T3等12家大陸網約車平台，並下達首批集中行政處罰決定書，處罰總額超過人民幣2500萬元。其中，滴滴涉案數及罰沒金額均居首。圖／取自長安街知事

上海市交通管理部門3日集中約談滴滴、享道、曹操、T3等12家大陸網約車平台，並下達首批集中行政處罰決定書，處罰總額超過2500萬元（人民幣，下同，約新台幣1.2億元）。其中，滴滴被指是上海唯一尚未取得網約車平台經營許可的企業，共涉及153起違法案件，涉案數量及罰沒金額均居首。

據《澎湃新聞》報導，上海市交通委員會執法總隊表示，為推進網約車協同監管專項整治工作，壓實平台安全生產責任，當局3日下午集中約談全市12家網約車平台，並同步下達首批集中行政處罰決定書。

上海交通執法部門自7月14日起成立專案組，全面追查網約車平台違法違規行為。首批處罰案件以今年6月1日至30日立案的非法客運案件為核查基礎，並以相關當事人已完成處罰為篩選條件，共排查鎖定479輛不合規營運車輛，涉及滴滴、享道、曹操及T3等12家在上海經營的網約車平台。

執法部門表示，這次集中處罰依平台是否取得經營資格，分別適用不同裁罰標準。依據《上海市查處車輛非法客運辦法》，未取得網約車經營資格的平台，若向不具資格的車輛或駕駛派發叫車資訊，單案最高可處10萬元（約新台幣48萬元）罰款。

至於已取得合法經營資格的平台，若違規向不具資格的駕駛或車輛派單，則將依《網路預約出租汽車經營服務管理暫行辦法》查處，單案最高可罰3萬元（約新台幣14萬元）。

當局指出，這次針對12家平台的集中處罰總額超過2500萬元。滴滴出行被指是上海目前唯一未取得網路預約出租汽車平台經營許可的企業，涉及違法案件153起，為本批次涉案數量及罰沒金額最高的平台。

在集中約談現場，監管部門逐一通報各平台的違法違規情況，並提出整改要求。執法部門表示，多家網約車平台對駕駛及車輛資格的審核流於形式，長期向不合規車輛及駕駛派單，不僅損害合法網約車從業者權益，也可能對乘客人身及財產安全造成風險。

上海去年11月已由多個部門聯合展開網約車專項整治，並多次約談平台、要求改善。不過，當局表示，部分平台目前仍存在向不合規車輛及駕駛派單的情況，因此有必要加大處罰力度，提高違法成本。

上海交通執法部門表示，後續將持續加強路面巡查，同時把監管重點延伸至平台端，追查駕駛資格審核、訂單派發及線上安全管理等環節，並要求平台清退不合規運力、完善管理制度。

滴滴出行 上海 人民幣

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