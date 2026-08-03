AI「月之暗面」創辦人博士班導師揭 楊植麟拒絕蘋果堅持回陸創業

大陸人工智慧（AI）新創「月之暗面」創辦人楊植麟的博士班導師、卡內基梅隆大學教授薩拉霍丁諾夫（Russ Salakhutdinov）透露，楊植麟當年曾獲蘋果公司招攬，卻堅持返回大陸創業，並曾對他表示，「若不主動嘗試創業，以後一定會遺憾」。薩拉霍丁諾夫形容，楊植麟可能是當時卡內基梅隆大學最優秀的學生之一。

據《每日經濟新聞》報導，薩拉霍丁諾夫1日接受專訪時表示，楊植麟博士畢業前從未參與過求職招聘。當時，他已和幾位共同創辦人開啟創業之路，創立了「循環智能」公司。他非常希望返回大陸，繼續經營公司。

薩拉霍丁諾夫指出，以楊植麟的研究能力，他完全可以先進入頂尖院校從事博士後研究，再尋求大學教職，但楊植麟更希望創辦自己的公司。他曾勸楊植麟慎重考慮，因為創業風險很高，與單純從事學術研究截然不同，不過楊植麟始終堅持創業的想法。

談及蘋果當年的招攬，薩拉霍丁諾夫透露，楊植麟與谷歌合作發表的XLNet論文刷新多項基準測試紀錄時，他正在蘋果任職。當時一名蘋果高層曾聯繫他，詢問楊植麟的入職意願。

薩拉霍丁諾夫向對方表示，楊植麟已決定回大陸創業。這名高層隨即回應，蘋果在北京設有辦公室，如果楊植麟有意願，可以隨時安排接洽。他表示，楊植麟當時如果想加入蘋果，「不存在任何阻礙」。

被問及假如楊植麟留在美國，是否可能成為蘋果、谷歌或Meta等大型科技公司的高階主管，薩拉霍丁諾夫認為「完全有可能」。他表示，楊植麟具備全面的技術能力，既能投入基礎研究、深入思考問題，也熟悉程式編寫、數學推演等技術細節，同時具備宏觀視野。

楊植麟1992年出生於廣東汕頭，2011年進入清華大學熱能工程系，之後轉入電腦科學相關科系，並於2015年以第一名成績畢業。其後，他赴美進入卡內基梅隆大學攻讀博士，導師是薩拉霍丁諾夫和時任谷歌首席科學家的柯恩（William Cohen）。

薩拉霍丁諾夫表示，卡內基梅隆大學電腦科學博士通常要讀6年，楊植麟僅用4年便取得學位。他在學期間長期投入自然語言、Transformer架構及語言模型研究，並參與Transformer-XL與XLNet等研究工作。

他表示，楊植麟參與的Transformer-XL與XLNet兩篇論文，引用次數均突破2萬次，對一名博士生而言相當少見。楊植麟在學期間也曾於谷歌大腦（Google Brain）及Meta實習。

楊植麟的創業經歷始於2016年，當年他與友人共同創辦AI企業服務公司循環智能；2023年再與周昕宇等人共同成立月之暗面，推出AI產品Kimi。

月之暗面7月27日在開源社群Hugging Face發布Kimi K3完整模型權重及技術報告。Hugging Face執行長德朗格（Clem Delangue）表示，Kimi K3上線30分鐘內便獲得逾4000個按讚，登上平台趨勢榜首。

薩拉霍丁諾夫認為，Kimi K3最獨特的優勢在於開放權重，也是較早達到前沿技術水準的開源模型之一。不過，目前下結論還為時過早，業界需要透過更多實際應用，才能判斷Kimi K3與其他團隊模型的真實差距。

他表示，開源社群為AI產業發展作出重要貢獻。若所有模型都採取閉源模式，研究人員將無法接觸模型底層內容，既難以展開系統性研究，也無法在現有模型基礎上持續迭代。

薩拉霍丁諾夫說，他很高興看到愈來愈多模型開放權重，並認為「一個擁有愈來愈多開源模型的世界，會是一個更好的世界」。不過，他也表示，業界對模型安全、防護機制及遭濫用風險的擔憂確實合理，仍需持續投入模型安全研究，並完善相關防護機制。