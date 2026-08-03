快訊

權值股遭關禁閉有解？證交所17:30開「調整處置機制相關措施說明」記者會

不讓國票金成為公股體系肥缺 決策高層要求財部推動三巨頭薪酬改革

統一集團退出健身市場！BEING sport、BEING fit熄燈 會員可轉健身工廠

聽新聞
0:00 / 0:00

研究機構：DeepSeek新旗艦模型 運行成本遠低於競爭者

中央社／ 北京3日綜合外電報導

根據人工智慧（AI）模型比較與分析機構Artificial Analysis，中國AI新創公司深度求索（DeepSeek）新旗艦模型在全球知名模型基準測試中，運算成本遠低於其他同類產品。

路透社報導，DeepSeek於7月31日發表新旗艦模型DeepSeek-V4-Flash，是該公司提供極低成本AI解決方案、力圖重振聲勢的最新一次嘗試。消息人士透露，DeepSeek已開始籌備首次公開募股（IPO）。

Artificial Analysis資料顯示，DeepSeek-V4-Flash對每百萬輸入詞元（token）收費0.14美元，每百萬輸出詞元收取0.28美元。詞元是衡量AI使用量的資料單位。

Artificial Analysis估算，DeepSeek-V4-Flash平均每次測試成本為0.03美元。相較下，中國AI新創公司「月之暗面」（Moonshot AI）日前發布的新模型Kimi K3為0.86美元，OpenAI旗艦模型GPT-5.6 Sol為1.86美元，Anthropic旗艦模型Claude Fable 5為3.15美元。

根據該機構，DeepSeek-V4-Flash成本甚至比ClaudeFable 5便宜逾100倍。

這項比較除了考慮價格，也評估模型實際完成任務需要處理和產生的資料量，因此更能真實反映各模型的價值。標榜低成本的模型，若需要更多步驟才能產出答案，實際成本仍可能很高。

Artificial Analysis表示，DeepSeek-V4-Flash在其「智慧指數」評比中，滿分100分獲得50分。該指數涵蓋編碼、推理和職場模擬任務等9個基準測試項目。

這個分數與Google模型Gemini 3.6 Flash持平，僅比Meta模型Muse Spark 1.1和中國智譜AI模型GLM-5.2稍低1分。

不過，Kimi K3取得57分，Claude Opus 5、ClaudeFable 5以及GPT-5.6均比DeepSeek-V4-Flash高出至少9分。

DeepSeek也正準備推出功能更強大的版本DeepSeek-V4-Pro，但尚未公告發布日期。

DeepSeek 模型 Flash

延伸閱讀

OpenAI大降價！旗下GPT-5.6 Luna最高砍80% 提升競爭力

導入月之暗面Kimi模型 美外送平台DoorDash遭眾院調查

中國AI模型低價突圍 矽谷新創競推替代方案

下一代AI戰場／「超越工業革命」 美中競逐AGI

相關新聞

DeepSeek新旗艦模型運行成本遠低於同業 比Claude便宜逾百倍

大陸人工智慧（AI）新創深度求索（DeepSeek）再打低價牌。研究機構Artificial Analysis指出，DeepSeek最新發布的V4-Flash模型，在全球知名AI模型的基準測試中，平均運行成本最低，每次測試僅約0.03美元（約新台幣1元），比Anthropic的Claude Fable 5便宜逾100倍，但模型能力仍落後部分頂尖對手。

阿里最強AI模型Qwen3.8-Max亮相 2.4兆參數、下周開源

阿里巴巴旗下人工智慧應用「通義千問」3日發布最新大模型Qwen3.8-Max，宣稱這是Qwen系列迄今能力最強的模型，參數規模達2.4兆，支援100萬Token上下文，模型權重預計下周開源。

陸海工裝備上半年新接訂單增121.9% 全球市占逾8成

大陸自然資源部3日公布海洋經濟統計數據顯示，今年上半年，大陸海洋工程裝備新接訂單金額較去年同期增長121.9%，占全球市場份額超過8成。

上海重罰12家網約車平台逾1.2億元 滴滴涉案最多

上海市交通管理部門3日集中約談滴滴、享道、曹操、T3等12家大陸網約車平台，並下達首批集中行政處罰決定書，處罰總額超過2500萬元（人民幣，下同，約新台幣1.2億元）。其中，滴滴被指是上海唯一尚未取得網約車平台經營許可的企業，共涉及153起違法案件，涉案數量及罰沒金額均居首。

AI「月之暗面」創辦人博士班導師揭 楊植麟拒絕蘋果堅持回陸創業

大陸人工智慧（AI）新創「月之暗面」創辦人楊植麟的博士班導師、卡內基梅隆大學教授薩拉霍丁諾夫（Russ Salakhutdinov）透露，楊植麟當年曾獲蘋果公司招攬，卻堅持返回大陸創業，並曾對他表示，「若不主動嘗試創業，以後一定會遺憾」。薩拉霍丁諾夫形容，楊植麟可能是當時卡內基梅隆大學最優秀的學生之一。

投資1.6億旺丁不旺財 鄭州「黃河不夜城」營運半年停擺

總投資高達1.6億人民幣（約2370萬美元）、結合黃河文化與現代科技的「鄭州黃河不夜城」，在盛大開幕僅數月後驚傳停擺。這座曾靠著光影秀與免費演出吸引大量人潮的夜遊街區，如今沿街店鋪大門深鎖、人煙罕至，淪為周邊居民的免費停車場。黃河不夜城「猝死」，不僅讓投資方陷入巨大虧損、在地村民房租無著落、進駐商戶血本無歸，更血淋淋地揭露了當前中國各地「不夜城」項目集體陷入「旺丁不旺財」、難以實現收支平衡的經營風暴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。