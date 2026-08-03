研究機構：DeepSeek新旗艦模型 運行成本遠低於競爭者

根據人工智慧（AI）模型比較與分析機構Artificial Analysis，中國AI新創公司深度求索（DeepSeek）新旗艦模型在全球知名模型基準測試中，運算成本遠低於其他同類產品。

路透社報導，DeepSeek於7月31日發表新旗艦模型DeepSeek-V4-Flash，是該公司提供極低成本AI解決方案、力圖重振聲勢的最新一次嘗試。消息人士透露，DeepSeek已開始籌備首次公開募股（IPO）。

Artificial Analysis資料顯示，DeepSeek-V4-Flash對每百萬輸入詞元（token）收費0.14美元，每百萬輸出詞元收取0.28美元。詞元是衡量AI使用量的資料單位。

Artificial Analysis估算，DeepSeek-V4-Flash平均每次測試成本為0.03美元。相較下，中國AI新創公司「月之暗面」（Moonshot AI）日前發布的新模型Kimi K3為0.86美元，OpenAI旗艦模型GPT-5.6 Sol為1.86美元，Anthropic旗艦模型Claude Fable 5為3.15美元。

根據該機構，DeepSeek-V4-Flash成本甚至比ClaudeFable 5便宜逾100倍。

這項比較除了考慮價格，也評估模型實際完成任務需要處理和產生的資料量，因此更能真實反映各模型的價值。標榜低成本的模型，若需要更多步驟才能產出答案，實際成本仍可能很高。

Artificial Analysis表示，DeepSeek-V4-Flash在其「智慧指數」評比中，滿分100分獲得50分。該指數涵蓋編碼、推理和職場模擬任務等9個基準測試項目。

這個分數與Google模型Gemini 3.6 Flash持平，僅比Meta模型Muse Spark 1.1和中國智譜AI模型GLM-5.2稍低1分。

不過，Kimi K3取得57分，Claude Opus 5、ClaudeFable 5以及GPT-5.6均比DeepSeek-V4-Flash高出至少9分。

DeepSeek也正準備推出功能更強大的版本DeepSeek-V4-Pro，但尚未公告發布日期。