大陸各地爭相布局未來產業 官媒警告「勿一哄而上亂燒錢」

中國定出6大「未來產業」後，各地資本湧入、爭相布局，官媒警告，產業發展要「防止一哄而上亂燒錢」，避免地方重複建設，或缺乏稟賦卻強行布局。

中國「十五五（2026-2030年）」規劃綱要將量子科技、生物製造、氫能和核聚變能、腦機接口、具身智慧、第六代移動通訊（6G），明確列為未來產業發展的6大主攻方向。

中國官媒經濟日報今天刊文指出，據不完全統計，幾乎全部31個省分的「十五五」規劃都提及發展氫能，29個省分提及生物製造，超過20個省分提及具身智慧。接近半數或半數以上省分提及發展量子科技、腦機接口、第六代移動通信。

根據該報調研，開年僅3個月，中國腦機接口企業融資金額就已超過2025年全年；半年內，超過人民幣900億元（約新台幣4320億元）資金湧入具身智慧行業；上海、北京、浙江等多地設立未來產業基金，個別基金規模達百億元。

文章說，要警惕的是有些地方缺乏稟賦卻還強行布局。有業內專家透露，部分城市缺乏相關資源和應用場景，卻大規模投建加氫站，結果日均加注量嚴重不足，不得不依靠財政補貼維持運轉。

截至2025年6月底，中國建成投運的560座加氫站平均單站服務車輛僅43輛，利用率較低，多數加氫站和運營商處於虧損狀態。長此以往只會加重地方財政包袱。

此外，報導也指有些地方「產業還沒做起來，先把園區建起來」，一些產業園區的規劃不符實際，導致入駐企業有限，大量廠房閒置。

文章說，過去幾十年，中國一些熱門產業的發展軌跡不時出現「一哄而上」的情況。從鋼鐵、水泥等傳統重工業，到太陽能、風電設備等新興領域，再到共享單車、社區團購等網路業態，都曾陷入其中。

但和這些產業相比，未來產業發展的難度更大。文章引述國家發展改革委產業經濟與技術經濟研究所研究員劉振中說，「不同於傳統產業『先有市場機會、再進行技術開發』的發展路徑，顛覆性技術對未來產業的『推力』明顯大於市場『拉力』」。

文章說，高風險、高投入、長周期，決定了培育未來產業需要更為嚴苛的稟賦條件。若無精準研判和統籌謀劃，未來產業既有可能因路線選擇不當錯失發展機遇，也容易因各地一哄而上而陷入重複建設。