快訊

獨／傳出黑馬人選...政大法學院副院長葉啟洲 內定出任金融評議中心董事長

中華科大直升機卡路上！勾落電纜釀號誌故障 校方回應了

瘋狂台股／35歲C小姐借千萬開槓桿炒股 一度莫名奇妙賺到200萬 千點來回震盪陷入追繳危機

聽新聞
0:00 / 0:00

陸海工裝備上半年新接訂單增121.9% 全球市占逾8成

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
大陸自然資源部3日公布海洋經濟統計數據顯示，今年上半年，大陸海洋工程裝備新接訂單金額較去年同期增長121.9%，占全球市場份額超過8成。法新社
大陸自然資源部3日公布海洋經濟統計數據顯示，今年上半年，大陸海洋工程裝備新接訂單金額較去年同期增長121.9%，占全球市場份額超過8成。法新社

大陸自然資源部3日公布海洋經濟統計數據顯示，今年上半年，大陸海洋工程裝備新接訂單金額較去年同期增長121.9%，占全球市場份額超過8成。

新華社3日報導，上半年大陸海洋工程裝備製造業加速提質升級，多項高端海工裝備完成交付、安裝或出港。

報導指，其中，大陸首座海上移動式多功能措施平台「海洋石油283」完成交付；全球單機容量最大的16兆瓦漂浮式海上風電平台「三峽領航號」開始安裝；世界規模最大的海上換流站「海風之心」完成安裝；全球首座16兆瓦張力腿浮式風電平台「海油安瀾號」也已順利出港。

大陸企業近期還簽署2份浮式生產儲卸油船EPCIC總承包合約，涵蓋設計、採購、建造、安裝及調試，顯示高端海工裝備競爭力持續提升。

報導稱，今年上半年，面對全球產業鏈與供應鏈調整，以及地緣局勢複雜動盪等挑戰，大陸海洋對外貿易仍保持穩健增勢。

數據顯示，上半年大陸海運進出口總額較去年同期增長6.9%，其中出口額增長7.8%，沿海港口外貿貨物吞吐量則增長4.6%。高技術、高附加值涉海產品出口也保持較快增速，風力發電機組及零部件、船舶出口額分別增長35.6%和24.9%。

新華社 三峽 大陸

延伸閱讀

大陸7月外銷有望勁揚 出口增速有望維持在20%以上

比亞迪7月銷量41.9萬輛創高 海外銷量近18萬輛再刷新紀錄

產業升級 大陸新新三樣 熱銷海外

港財長陳茂波：香港上半年經濟增長5.1% 將上調全年預測

相關新聞

阿里最強AI模型Qwen3.8-Max亮相 2.4兆參數、下周開源

阿里巴巴旗下人工智慧應用「通義千問」3日發布最新大模型Qwen3.8-Max，宣稱這是Qwen系列迄今能力最強的模型，參數規模達2.4兆，支援100萬Token上下文，模型權重預計下周開源。

陸海工裝備上半年新接訂單增121.9% 全球市占逾8成

大陸自然資源部3日公布海洋經濟統計數據顯示，今年上半年，大陸海洋工程裝備新接訂單金額較去年同期增長121.9%，占全球市場份額超過8成。

投資1.6億旺丁不旺財 鄭州「黃河不夜城」營運半年停擺

總投資高達1.6億人民幣（約2370萬美元）、結合黃河文化與現代科技的「鄭州黃河不夜城」，在盛大開幕僅數月後驚傳停擺。這座曾靠著光影秀與免費演出吸引大量人潮的夜遊街區，如今沿街店鋪大門深鎖、人煙罕至，淪為周邊居民的免費停車場。黃河不夜城「猝死」，不僅讓投資方陷入巨大虧損、在地村民房租無著落、進駐商戶血本無歸，更血淋淋地揭露了當前中國各地「不夜城」項目集體陷入「旺丁不旺財」、難以實現收支平衡的經營風暴。

李家超：香港5年規畫將訂20個宏觀指標 陳茂波：今年GDP增長將上調

港府正就首份五年規畫及2026年施政報告展開地區諮詢，多名市民聚焦舊區更新、安老服務、文化創意產業及中產置業等議題。特首李家超昨天透露，五年規畫將訂立約20項宏觀指標，作為未來發展方向；此外，財政司司長陳茂波表示，今年上半年本地生產總值（GDP）表現優於預期，港府將於本月中上調全年經濟增長預測。

積體電路、電工器材、汽車、電腦 北京「4王牌」出口創高

今年上半年，北京地區貨物貿易進出口總值達1.78兆元(人民幣，下同)，同比增長16.5%。其中，出口3133億元，創歷史同期新高，同比增長4.5%。其中，積體電路、電工器材、汽車、電腦及其零部件——這4類從北京遠銷全球的「王牌」產品，上半年的出口值分別實現137.6%、52.2%、37.9%、125.2%的增速，合力支撐北京出口創新高。

人行續推適度寬鬆貨幣政策…金融「五篇大文章」中促落實

中國人民銀行1日舉行2026年下半年工作會議，分析當前形勢。會議強調，將繼續實施適度寬鬆的貨幣政策，綜合運用逆回購、中期借貸便利、買賣國債等貨幣政策工具，提供流動性，加大逆周期調節力度，引導金融機構支持實體經濟有效融資需求。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。