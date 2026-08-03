陸海工裝備上半年新接訂單增121.9% 全球市占逾8成

總投資高達1.6億人民幣（約2370萬美元）、結合黃河文化與現代科技的「鄭州黃河不夜城」，在盛大開幕僅數月後驚傳停擺。這座曾靠著光影秀與免費演出吸引大量人潮的夜遊街區，如今沿街店鋪大門深鎖、人煙罕至，淪為周邊居民的免費停車場。黃河不夜城「猝死」，不僅讓投資方陷入巨大虧損、在地村民房租無著落、進駐商戶血本無歸，更血淋淋地揭露了當前中國各地「不夜城」項目集體陷入「旺丁不旺財」、難以實現收支平衡的經營風暴。

2026-08-03 14:24