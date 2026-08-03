阿里最強AI模型Qwen3.8-Max亮相 2.4兆參數、下周開源

阿里巴巴旗下人工智慧應用「通義千問」3日發布最新大模型Qwen3.8-Max，宣稱這是Qwen系列迄今能力最強的模型，參數規模達2.4兆，支援100萬Token上下文，模型權重預計下周開源。

據「千問大模型」微信公眾號3日發布的消息，Qwen3.8-Max建立在Qwen3.5架構基礎上，激活參數為950億，主要提升程式設計、辦公、科研、長周期任務及多模態智能體能力。除Qwen3.8-Max外，下周也將開源Qwen3.8-27B模型。

消息指，目前全球開發者已可透過千問AI平台使用Qwen3.8的應用程式介面（API）。大陸境內每100萬Token輸入價格為人民幣12元、輸出36元，隱式快取命中價格為1.5元；海外輸入、輸出價格則分別為2美元及6美元。阿里稱，相較海外能力相近的前沿模型，Qwen3.8具有較高性價比。

在程式設計能力方面，阿里公布的測試顯示，Qwen3.8-Max可在較少人工介入下，連續執行長時間的複雜開發任務。以一項自動程式設計測試為例，模型自主運行約16天，累計完成265次程式碼提交、127個合併請求及151個問題單。

阿里也讓Qwen3.8-Max嘗試重現一篇大型語言模型推理研究論文。公司稱，模型連續工作約125小時，前37小時從零建立訓練及評測流程，重現論文6項主要結論；其後自行提出並測試18項改進方向，最終在數學基準AIME24上較原方法提高2.7分。

在專業辦公測試中，Qwen3.8-Max被用於法律文件審閱、建築結構建模及體育數據分析。阿里聲稱，模型可在1小時內從數百份文件中找出1284項相關條款，也能依據圖紙建立30層辦公大樓的抗震結構模型。

針對長周期任務，阿里另以模擬365天電商經營的E-Commerce Bench測試模型。Qwen3.8-Max須使用人民幣10萬元啟動資金，同時處理選品、供應鏈議價、庫存、定價及退貨等工作。官方結果顯示，模型最終持有現金約41.6萬元，較排名第2的GLM 5.2高出38%。

Qwen3.8-Max也強調多模態能力，可處理超過200頁的財報、百小時影片、圖片、文件及介面操作，並執行影片剪輯、3D建模、網頁還原及應用開發等任務。阿里表示，模型可以在操作過程中持續觀察成果，發現介面錯位或物件方向錯誤後自行修正。

另據IT之家報導，在3日公布的第三方模型評測榜單Arena中，阿里Qwen模型僅次於Anthropic旗下Claude系列，整體性能被指位居全球大模型第一梯隊。目前Qwen3.8的API已在千問AI平台上線，並接入阿里同日推出的智能體產品「千問辦公」。