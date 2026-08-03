快訊

桃園為何無市立醫院？ 張善政：市府給3大學土地 中央不給錢蓋

「油不得你」續集上線！萊爾校長再入鏡 製作人：最誠實是那桶油

全民瘋「四貸同堂」！不只怕錯過台股行情 理專也推了一把

聽新聞
0:00 / 0:00

提升中國資本市場影響力 中港證監會公布系列合作

中央社／ 香港3日電

香港和中國證監會今天公布系列合作方案，目的包括鞏固香港的國際金融中心地位，以及提升中國資本市場的國際影響力。

香港證券及期貨事務監察委員會公布與中國證券監督管理委員會達成深化市場務實合作、密切協同發展的新舉措，涵蓋上市融資、指數合作、期貨產品、交易所買賣基金（ETF）、金融機構國際化等範疇。

香港證監會表示，雙方期望這些舉措有助於鞏固和提升香港的國際金融中心地位，同時推動建設一流投資銀行及投資機構，促進兩地市場深入參與全球金融治理和區域監管協作，以提升中國資本市場的國際影響力。

據公布，兩地證監會的合作舉措包括：

一支持符合條件的中國大陸企業及香港企業互相到對方境內上市融資，支持符合條件的香港企業到大陸發行債券，更好地利用兩個市場、兩種資源融資發展；

一支持兩地指數公司加強合作，推出更多基於中國資產的指數，提升中國指數和中國資產國際影響力；

一深化兩地期貨市場合作，支持香港推出更多以人民幣計價結算的期貨品種；

一支持兩地機構推出更多基於兩地市場、布局中國現代化產業體系的ETF產品，對常規股票ETF產品實施快速註冊機制；

一支持具備一定實力、運作規範、管理水平較高的證券基金公司依法「走出去」，以香港為基點有序拓展國際業務，建設一流投資銀行和投資機構；

香港證監會主席黃天祐說，上述新舉措的推出，充分體現出兩地證監會緊密協作與共同努力的成果，將有助提升中國資本市場在國際金融市場的影響力和吸引力，為香港資本市場進一步發展提供重要支撐。

延伸閱讀

港財長陳茂波：香港上半年經濟增長5.1% 將上調全年預測

陸外匯局部署下半年工作 擴大外匯領域制度型開放並強化跨境資金監管

人行召開2026下半年工作會議：繼續實施適度寬鬆貨幣政策

經濟選書／ETF市場大躍進 三大變革驅動創新

相關新聞

陸AI短劇半年上線逾22萬部 1000部AI漫劇僅1部爆款

中國大陸AI短劇市場快速擴張，今年上半年全網新上線作品大量湧現，但超過9成未能「出圈」。業界指出，內容同質化、製作成本上升及平台分帳縮水，正使AI短劇由藍海迅速轉為紅海。

中印邊境貿易中斷近6年後重啟 首批印度商人進入西藏

中印傳統邊境貿易中斷近6年後，8月1日經由里普列克山口（Lipulekh Pass）及什布奇山口（Shipki La）恢復。首批印度商人已跨越邊境進入西藏，兩條自新冠疫情以來關閉的喜馬拉雅貿易路線重新運作。

阿里最強AI模型Qwen3.8-Max亮相 2.4兆參數、下周開源

阿里巴巴旗下人工智慧應用「通義千問」3日發布最新大模型Qwen3.8-Max，宣稱這是Qwen系列迄今能力最強的模型，參數規模達2.4兆，支援100萬Token上下文，模型權重預計下周開源。

大陸暑假航空客運量創新高 票價卻走低

大陸今年暑運航空旅客量創歷史新高，但機票價格卻低於往年同期。數據顯示，7月民航旅客運輸量預計達7447.6萬人次，年增3.7%；國內經濟艙平均票價則為人民幣834.7元（約新台幣3993元），較去年同期下降0.7%，更比疫情前的2019年低7.1%。有航空公司表示，今年暑運首周甚至整體虧損，並形容今年是疫情後機票最便宜的一個暑運。

北京「四大王牌」 出口創新高

今年上半年，北京地區貨物貿易進出口總值達一點七八兆元人民幣，同比增長百分之十六點五。其中，出口三一三三億元，創歷史同期新高，同比增長百分之四點五。其中，積體電路、電工器材、汽車、電腦及其零部件——這四類從北京遠銷全球的「王牌」產品，上半年的出口值分別實現百分之一三七點六、百分之五二點二、百分之三七點九、百分之一二五點二的增速，合力支撐北京出口創新高。

金融「五篇大文章」 陸促落實

中國人民銀行（大陸央行）一日舉行二○二六年下半年工作會議，分析當前形勢。會議強調，將繼續實施適度寬鬆的貨幣政策，綜合運用逆回購、中期借貸便利、買賣國債等貨幣政策工具，提供流動性，加大逆周期調節力度，引導金融機構支持實體經濟有效融資需求。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。