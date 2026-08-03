提升中國資本市場影響力 中港證監會公布系列合作

香港和中國證監會今天公布系列合作方案，目的包括鞏固香港的國際金融中心地位，以及提升中國資本市場的國際影響力。

香港證券及期貨事務監察委員會公布與中國證券監督管理委員會達成深化市場務實合作、密切協同發展的新舉措，涵蓋上市融資、指數合作、期貨產品、交易所買賣基金（ETF）、金融機構國際化等範疇。

香港證監會表示，雙方期望這些舉措有助於鞏固和提升香港的國際金融中心地位，同時推動建設一流投資銀行及投資機構，促進兩地市場深入參與全球金融治理和區域監管協作，以提升中國資本市場的國際影響力。

據公布，兩地證監會的合作舉措包括：

一支持符合條件的中國大陸企業及香港企業互相到對方境內上市融資，支持符合條件的香港企業到大陸發行債券，更好地利用兩個市場、兩種資源融資發展；

一支持兩地指數公司加強合作，推出更多基於中國資產的指數，提升中國指數和中國資產國際影響力；

一深化兩地期貨市場合作，支持香港推出更多以人民幣計價結算的期貨品種；

一支持兩地機構推出更多基於兩地市場、布局中國現代化產業體系的ETF產品，對常規股票ETF產品實施快速註冊機制；

一支持具備一定實力、運作規範、管理水平較高的證券基金公司依法「走出去」，以香港為基點有序拓展國際業務，建設一流投資銀行和投資機構；

香港證監會主席黃天祐說，上述新舉措的推出，充分體現出兩地證監會緊密協作與共同努力的成果，將有助提升中國資本市場在國際金融市場的影響力和吸引力，為香港資本市場進一步發展提供重要支撐。