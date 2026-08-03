全球唯一離岸5年期 中國國債期貨在港掛牌

一檔5年期的中國國債期貨今天在香港交易所上市，據指出，這是全球唯一在離岸（中國大陸以外）上市的同類型中國國債期貨，有助於鞏固香港的離岸人民幣中心地位，以及推動人民幣國際化。

根據星島日報今天的報導，港交所固定收益及貨幣產品發展部高級副總裁周兆平受訪時說，中國國債受國際市場歡迎，5年期合約能兼顧境內外市場的現實需求，是合適的選擇，相信該國債期貨推出後將有助吸引長期資金配置中國債券資產。

港交所固定收益及貨幣產品發展部主管范文超補充說，5年期國債期貨有助於鞏固香港作為全球最大離岸人民幣債券市場的地位，為投資者提供重要的風險管理工具。

他說，目前全球國債市場大多處於熊市，中國國債則屬例外，新產品能滿足國際投資者分散風險、投資多元化的需求。

他表示，現時推出產品符合「天時地利人和」，既反映出人民幣國際化大勢，也是香港建立離岸人民幣中心的重要里程碑。

據指出，該產品是目前離岸市場唯一的中國國債期貨合約產品，每張合約金額為人民幣50萬元（約新台幣240萬元），採用現金結算，每張交易費為5元。