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中印邊境貿易中斷近6年後重啟 首批印度商人進入西藏

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
中印傳統邊境貿易中斷近6年後，8月1日經由里普列克山口（Lipulekh Pass）及什布奇山口（Shipki La）恢復。首批印度商人已跨越邊境進入西藏，2條自新冠疫情以來關閉的喜馬拉雅貿易路線重新運作。美聯社
中印傳統邊境貿易中斷近6年後，8月1日經由里普列克山口（Lipulekh Pass）及什布奇山口（Shipki La）恢復。首批印度商人已跨越邊境進入西藏，2條自新冠疫情以來關閉的喜馬拉雅貿易路線重新運作。美聯社

中印傳統邊境貿易中斷近6年後，8月1日經由里普列克山口（Lipulekh Pass）及什布奇山口（Shipki La）恢復。首批印度商人已跨越邊境進入西藏，兩條自新冠疫情以來關閉的喜馬拉雅貿易路線重新運作。

據《印度時報》2日報導，中印當天分別重啟經由印度北阿坎德邦里普列克山口及喜馬偕爾邦什布奇山口的傳統邊境貿易，兩處山口均連接印度與西藏。相關貿易自2020年因疫情中斷，原訂今年6月1日恢復，但因安全疑慮、貿易站基礎設施不足及行政準備尚未完成而延後。

在北阿坎德邦比托拉格爾縣（Pithoragarh），首批16名商人及4名支援人員經里普列克山口進入西藏，但未攜帶貨物。報導稱，中方以普蘭縣塔克拉科特貿易市場基礎設施受限為由，將首批人數限制在20人，並要求印度方面事先提供所有商人的詳細個人資料。

中方也要求優先安排曾參加2019年最後一個貿易季的人員。當地官員表示，印度商人協會因此優先挑選曾參與2019年貿易，且在2020年邊境貿易暫停後，仍有貨物滯留塔克拉科特的商人。

另一方面，喜馬偕爾邦稅收部長內吉（Jagat Singh Negi）也為首批16名印度商人送行。商人們攜帶馬匹，經海拔3,930公尺的什布奇山口，前往西藏什布奇村。

什布奇山口的邊境貿易將持續至11月30日，並沿用傳統以物易物方式。印度商人獲准在邊境另一側停留最多72小時，印度內政部門則已完成53名商人的背景查核。

報導指，印度商人可出口乾果、香料、手工藝品及藥草等36類商品；中國商人則可攜入羊絨、羊毛、犛牛毛、羊皮、山羊皮及瓷土等20類商品。整體可交易清單包括印度方面72類商品及中國方面30類商品。

內吉另在靠近中印邊境的納姆吉亞村（Namgya），為造價1,700萬盧比的楚潘貿易市場揭幕，以便利邊境貿易。對於當地商人要求擴大可交易商品種類，他表示，相關建議將提交喜馬偕爾邦首席部長及印度外交部討論。

印度 西藏 馬偕

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