從投行看大陸／台商須注意的人民幣利率管理變化

人民幣存貸款利率管理將進一步自由化與市場化。

瞭解人行對存貸款利率管理邏輯的變化，對台商資金管理至關重要，特別是在2026年6月8日人行發布《人民幣存貸款利率管理規定（徵求意見稿）》後，可以看出人行準備進一步完善市場化利率管理制度的決心。

本次徵求意見稿主要體現出四大變化：

一、從制度層面進一步確立金融機構自主定價原則，將自主定價作為利率形成機制的重要基礎。

二、統一存貸款計息核算和利率展示標準，規範年化利率表達、計息天數、複利計算等要求，統一計息基準，原則上按照自然年的實際天數計算，進一步規範不同業務計息口徑，提升金融產品定價透明度，解決長期存在的計息口徑差異問題。

三、完善貸款利率相關管理規則，優化貸款罰息等定價安排，強化合同約定，增強金融機構根據客戶風險、市場條件進行差異化定價的空間，提高利率與風險匹配程度。

四、明確高息攬儲、不當利率競爭等行為的監管要求，將市場化背景下的存款競爭約束納入制度化管理，維護公平有序的市場競爭環境。

大陸的利率市場化從1996年啟動，按照先外幣後本幣、先貸款後存款、先大額後小額的三大方向推進。2000年到2003年先完成外幣利率市場化後，2013年全面放開金融機構貸款利率管制，人行僅保留部分政策性利率的管理權力；到了2015年，人行推出大額存單並取消存款利率浮動上限管理，至此存貸款的行政利率管制基本全面放開。

在2019年，人行深化LPR（貸款市場報價利率）形成機制改革，打通了政策利率往貸款利率傳導的通路，並在2022年落實存款利率市場化的調整機制，優化存款定價體系；到了2024年取消所有地區層面的個人住房貸款利率政策下限，減少行政干涉利率運作方式。

目前的利率管理框架，人行已不再通過行政方式直接決定金融機構存貸款利率，而是依託政策利率、市場利率傳導機制和利率管理規則，實施間接調控，形成三層漸進的市場化利率管理體系，在賦予金融機構自主定價權的同時，維持整體利率環境平穩運行。

所謂三層漸進的市場化利率管理體系，第一層是宏觀政策的引導，人行以7天逆回購操作利率作為主要政策利率，依託利率走廊和公開市場操作，及中期借貸便利（MLF）等貨幣政策工具調節市場流動性，引導銀行間存款類金融機構7天質押式回購利率（DR007），由這些貨幣市場利率手段確保政策利率平穩運行。

第二層強調透過市場傳導。政策利率變動，通過貸款市場報價利率（LPR）形成機制傳導至貸款的定價，並通過存款利率市場化調整機制，引導銀行結合市場利率變化合理調整存款利率。

第三層為金融機構自主定價與監管。金融機構根據資金成本、風險及市場供求自主確定存貸款利率；人行依託市場利率定價自律機制，及相關監管措施，結合現場與非現場監管、窗口指導等方式，達到規範市場定價行為的目的。

(本文發自上海，網址www.mychinabusiness.com)