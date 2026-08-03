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港今年GDP成長將上調 上半年增5.1%優於預期

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

香港財政司司長陳茂波昨（2）日表示，今年上半年香港本地生產總值（GDP）年增5.1%，優於預期，下半年出口可望受全球人工智慧（AI）產品需求帶動，港府將於本月中公布修訂後全年經濟增長預測，預計將向上調整。

陳茂波2日發表網誌文章寫道，香港整體經濟繼續穩步增長。受蓬勃的對外貿易和強韌的內部需求所支持，香港經濟連續14個季度保持增長，本地生產總值在今年第2季年增4.3%，其中貨物出口增速加快至28.8%。

陳茂波指出，境外對香港金融及商業服務需求持續，以及訪港旅客增加，均將帶動服務輸出增長，有利本地消費及投資氣氛。

他稱，綜合考慮整體經濟發展情況，本月中發表的經修訂全年經濟增長預測，將從原先預測的範圍向上調整，惟未來走勢仍受地緣政治局勢發展、美息及其他不確定因素影響。港媒信報指出，陳茂波在今年2月發表的「財政預算案」中，預測今年香港本地生產總值增長2.5%至3.5%。

GDP 香港 港府

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