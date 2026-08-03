大陸車企內戰 面臨殘酷洗牌 主流車廠出海求生存

大陸車企相繼交出7月成績單，其中位於新勢力前段班的零跑衝進10萬輛等級，中間段在3萬輛陣營呈現混戰、以及尾部陣營集體下滑，共同勾勒出一個加速分化的競爭格局。有輿論稱，大陸車企即將迎來殘酷洗牌，主流車廠積極出海求生存。

今年以來，大陸汽車市場累計上市新車超過500款，但乘用車零售銷量下滑超過20%，全行業利潤率跌至3.4%。

從主要車企看，電動車龍頭比亞迪7月全球銷售汽車41萬9,211輛，年增21.8%，創今年單月新高；其中，7月海外銷量逼近18萬輛，創下歷史新高，海外市場成為帶動比亞迪銷量重要因素。

銷量第二為上汽集團，7月銷量33.9萬輛；排名第三為奇瑞集團，7月銷量27.68萬輛，出口量20.25萬輛，年增70.1%，連五個月刷新大陸汽車單月出口紀錄。

被認為更能看出產業變化的新勢力車企榜單方面：零跑7月交付量達10.1萬輛，年增102%；曾在6月突破4萬輛的蔚來和小鵬，又跌回3萬區間；四、五名分別為理想、小米，交付量在3萬輛以上。

然而，在成本高漲、價格戰激烈下，大陸汽車業利潤不斷走低，上半年整車製造利潤率僅剩1.5%，多家主流車企陷入虧損。大陸國家統計局此前發布數據顯示，今年汽車製造業利潤總額預估年減19.5%，賣一輛人民幣20萬元的新車，整車廠淨利僅約人民幣3,000元。