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小米手機喊漲 最多貴逾一成 vivo、OPPO、榮耀也有動作

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
小米2日起再度調漲售價，涵蓋小米17系列等多款旗艦機型。聯合報系資料照
小米2日起再度調漲售價，涵蓋小米17系列等多款旗艦機型。聯合報系資料照

手機大廠小米昨（2）日起再度調漲售價，涵蓋小米17系列等多款旗艦機型，漲幅從人民幣300元至500元（約新台幣1437-2395元）不等，為小米年內第三輪漲價，也是目前涉及機型最廣的一輪。

小米今年已三度調漲售價，先後由低端、中端傳導至旗艦機型。證券時報報導，往年小米新機發布前，在售旗艦機通常會降價清庫存，但此次在換代前調漲價格較為罕見，主要原因是上游記憶體晶片持續漲價，整機成本壓力難以消化。

本輪漲價覆蓋Redmi Turbo 5、K90全系列及小米17系列，其中中端機型統一加價人民幣300元，定位更高的小米17 Pro Max漲幅達到人民幣500元。

<a href='/search/tagging/2/小米手機' rel='小米手機' data-rel='/2/104127' class='tag'><strong>小米手機</strong></a>年內三度漲價概況
小米手機年內三度漲價概況

小米商城2日價格更新，多款主力機型價格上調。其中，REDMI Turbo 5由人民幣2,299元漲至2,599元，漲幅約13%；小米17 Pro由人民幣4,999元漲至5,399元，小米17 Pro Max則由人民幣5,999元漲至6,499元，漲幅約8%。

此次漲價並非小米單獨現象，整個大陸智慧手機行業都迎來漲價潮。據央視財經報導，暑期消費旺季期間，各大品牌在售機型、新款產品均上調定價，多數機型漲幅人民幣300至1,000元，高端大記憶體、折疊產品漲幅尤為突出。

其中，vivo、一加全系旗艦加價幅度最高突破人民幣千元，OPPO、榮耀折疊手機起售價直接上調人民幣千元。

除手機外，PC及辦公硬體市場亦出現價格調整跡象。此前，華為7月起已對通路客戶上調智慧協作全系列終端售價，聯想亦規劃新一輪漲價方案。蘋果6月也調漲部分Mac、iPad產品價格，最高漲幅達300美元。

大陸工信部信息通信經濟專家委員會委員盤和林表示，此輪手機、電腦等終端產品漲價，直接導火線為記憶體價格大幅上行。新建記憶體產能建設周期約兩年，疊加製造設備供給瓶頸，新增產能實際落地周期將進一步拉長，供給偏緊格局短期難以扭轉。

小米集團總裁盧偉冰5月就曾在直播中預告，下半年尤其年底，部分大陸國產直板旗艦手機售價可能會突破人民幣1萬元大關。他坦言，目前任何一款手機定價，都會受到記憶體成本大幅上漲影響。

小米 小米手機 漲幅

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