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北京「四大王牌」 出口創新高

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

今年上半年，北京地區貨物貿易進出口總值達一點七八兆元人民幣，同比增長百分之十六點五。其中，出口三一三三億元，創歷史同期新高，同比增長百分之四點五。其中，積體電路、電工器材、汽車、電腦及其零部件——這四類從北京遠銷全球的「王牌」產品，上半年的出口值分別實現百分之一三七點六、百分之五二點二、百分之三七點九、百分之一二五點二的增速，合力支撐北京出口創新高。

北京懷柔，北汽福田歐曼重卡全球中心工廠，從這裡下線的重卡不斷「駛」出大陸國門。工廠裡弧光頻閃，焊花迸濺，機械臂靈活地輾轉騰挪。二百台可實現毫米級精準控制的機器人，不分晝夜地在裝焊車間忙碌著。「柔性智造」能力支撐了北汽福田歐曼重卡上半年出口同比增長超百分之八十。不僅是重卡，二〇二六年上半年，這家公司實現整車海外出口十點九萬輛，同比增長百分之三八點九，創下歷史同期新高。

另一張「王牌」——積體電路產業出口也乘勢而上。上半年，北京地區出口積體電路七十點七億個、增加百分之十一點六，對出口值增長貢獻率達百分之一二四點三。

京城西南，一列列滿載貨物的圖定中歐、中亞班列從位於房山區的北京國際陸港駛出。

所謂「圖定班列」，即納入列車運行圖並依固定車次、固定線路、固定班期運行的列車。

北京今年相繼開通的這兩條圖定班列，為北京與中亞和中歐地區間經貿往來增添了穩定高效的物流通道，讓北京企業可以從容安排生產計畫、履行海外訂單，有利於降低物流成本，提升市場競爭力。

北京國際陸港已累計發運超七十列國際班列，超七千個標準集裝箱，貨值超十一億元。貨物中「北京智造」的含量，也從一年前的百分之卅至百分之五十，提升至現在的幾乎每列百分之百。

北京海關資料顯示，上半年，北京地區對共建「一帶一路」國家進出口值九一二一點八億元，占北京地區進出口總值的半壁江山。

人民幣 北京 出口值

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