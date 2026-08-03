聽新聞
0:00 / 0:00

金融「五篇大文章」 陸促落實

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導

中國人民銀行大陸央行）一日舉行二○二六年下半年工作會議，分析當前形勢。會議強調，將繼續實施適度寬鬆的貨幣政策，綜合運用逆回購、中期借貸便利、買賣國債等貨幣政策工具，提供流動性，加大逆周期調節力度，引導金融機構支持實體經濟有效融資需求。

據人行網站二日消息，會議總結二○二六年以來工作，部署下階段工作。人行行長潘功勝出席會議並發表談話。

會議指，將繼續實施適度寬鬆的貨幣政策。綜合運用並適時調整貨幣政策工具，保持流動性充裕，引導金融機構支持實體經濟有效融資需求。會議表示，將完善短端利率調控機制，增加隔夜逆回購操作品種，收窄臨時隔夜正、逆回購操作利率區間；強化利率政策執行和監督，保持社會綜合融資成本低位運行。

會議強調，堅持市場在匯率形成中的決定性作用，維持匯率彈性，強化預期引導，保持人民幣匯率基本穩定。並將完善貨幣政策框架，使社會融資規模、貨幣供應量增長與經濟增長和價格總水平預期目標相匹配。

在金融服務實體經濟方面，會議要求加強金融「五篇大文章」工作統籌和政策落實，研究優化科技金融、綠色金融等統計和評價制度。針對擴大內需、科技創新及中小微企業等重點領域，將下調結構性貨幣政策工具利率，增加科技創新和技術改造再貸款、支農支小再貸款額度，並單設民營企業再貸款。

會議提到，將合併設立科技創新與民營企業債券風險分擔工具，拓展服務消費與養老再貸款、碳減排支持工具支持領域。截至六月底，金融「五篇大文章」貸款年增百分之十一，高於全部貸款增速；債券市場「科技板」累計發行科技創新債券逾二點八兆元人民幣。

大陸央行 中國人民銀行 貨幣政策

延伸閱讀

人行召開2026下半年工作會議：繼續實施適度寬鬆貨幣政策

陸外匯局部署下半年工作 擴大外匯領域制度型開放並強化跨境資金監管

債券ETF 躍資金避風港

港財長陳茂波：香港上半年經濟增長5.1% 將上調全年預測

相關新聞

產業升級 大陸新新三樣 熱銷海外

中國大陸官方日前公布上半年外貿數據，以機器人、人工智能和創新藥為代表的「新新三樣」，持續熱銷海外。輿論認為，外貿熱銷榜單的變化，折射出大陸產業升級。

北京「四大王牌」 出口創新高

今年上半年，北京地區貨物貿易進出口總值達一點七八兆元人民幣，同比增長百分之十六點五。其中，出口三一三三億元，創歷史同期新高，同比增長百分之四點五。其中，積體電路、電工器材、汽車、電腦及其零部件——這四類從北京遠銷全球的「王牌」產品，上半年的出口值分別實現百分之一三七點六、百分之五二點二、百分之三七點九、百分之一二五點二的增速，合力支撐北京出口創新高。

金融「五篇大文章」 陸促落實

中國人民銀行（大陸央行）一日舉行二○二六年下半年工作會議，分析當前形勢。會議強調，將繼續實施適度寬鬆的貨幣政策，綜合運用逆回購、中期借貸便利、買賣國債等貨幣政策工具，提供流動性，加大逆周期調節力度，引導金融機構支持實體經濟有效融資需求。

AI拉抬 港擬上調經濟預測

香港財政司長陳茂波二日表示，今年上半年香港經濟按年增長百分之五點一，表現優於預期，受惠於貨物出口及內部需求支持，第二季本地生產總值（ＧＤＰ）按年增長百分之四點三。他指，下半年商品出口可望受全球人工智慧（ＡＩ）產品需求帶動，港府將於本月中公布修訂後全年經濟增長預測，預計將向上調整。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。