金融「五篇大文章」 陸促落實

中國人民銀行（大陸央行）一日舉行二○二六年下半年工作會議，分析當前形勢。會議強調，將繼續實施適度寬鬆的貨幣政策，綜合運用逆回購、中期借貸便利、買賣國債等貨幣政策工具，提供流動性，加大逆周期調節力度，引導金融機構支持實體經濟有效融資需求。

據人行網站二日消息，會議總結二○二六年以來工作，部署下階段工作。人行行長潘功勝出席會議並發表談話。

會議指，將繼續實施適度寬鬆的貨幣政策。綜合運用並適時調整貨幣政策工具，保持流動性充裕，引導金融機構支持實體經濟有效融資需求。會議表示，將完善短端利率調控機制，增加隔夜逆回購操作品種，收窄臨時隔夜正、逆回購操作利率區間；強化利率政策執行和監督，保持社會綜合融資成本低位運行。

會議強調，堅持市場在匯率形成中的決定性作用，維持匯率彈性，強化預期引導，保持人民幣匯率基本穩定。並將完善貨幣政策框架，使社會融資規模、貨幣供應量增長與經濟增長和價格總水平預期目標相匹配。

在金融服務實體經濟方面，會議要求加強金融「五篇大文章」工作統籌和政策落實，研究優化科技金融、綠色金融等統計和評價制度。針對擴大內需、科技創新及中小微企業等重點領域，將下調結構性貨幣政策工具利率，增加科技創新和技術改造再貸款、支農支小再貸款額度，並單設民營企業再貸款。

會議提到，將合併設立科技創新與民營企業債券風險分擔工具，拓展服務消費與養老再貸款、碳減排支持工具支持領域。截至六月底，金融「五篇大文章」貸款年增百分之十一，高於全部貸款增速；債券市場「科技板」累計發行科技創新債券逾二點八兆元人民幣。