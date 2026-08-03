AI拉抬 港擬上調經濟預測

香港財政司長陳茂波二日表示，今年上半年香港經濟按年增長百分之五點一，表現優於預期，受惠於貨物出口及內部需求支持，第二季本地生產總值（ＧＤＰ）按年增長百分之四點三。他指，下半年商品出口可望受全球人工智慧（ＡＩ）產品需求帶動，港府將於本月中公布修訂後全年經濟增長預測，預計將向上調整。

陳茂波二日發表網誌文章指，香港整體經濟繼續穩步增長。受蓬勃的對外貿易和強韌的內部需求所支持，本港經濟連續十四個季度保持增長，本地生產總值在今年第二季的按年增幅為百分之四點三，其中貨物出口增長繼續突出，第二季增長速度進一步加快至百分之二十八點八；民間消費開支亦平穩增長百分之二點九。

陳茂波指出，香港今年上半年經濟增長為百分之五點一，較預期強勁。下半年商品出口預計將繼續受惠於全球對人工智慧（ＡＩ）產品的強勁需求，境外對香港金融及商業服務的需求持續，以及訪港旅客增加，均將帶動服務輸出增長，有利本地消費及投資氣氛。

他表示，綜合考慮整體經濟發展情況，本月中發表的經修訂全年經濟增長預測，將從原先預測的範圍向上調整，惟未來走勢仍受地緣政治局勢發展、美息及其他不確定因素影響；港府將繼續保持高度警惕，既大力加快發展經濟，也守穩經濟金融安全。

港媒信報指，陳茂波在今年二月發表「財政預算案」，預測今年香港經濟增長百分之二點五至百分之三點五。

陳茂波提到，離岸人民幣國債期貨將於八月三日在香港上市，首檔上市產品為五年期合約，是目前離岸市場唯一同類產品。他稱相關產品上市是香港離岸人民幣業務樞紐發展的新里程，將豐富香港市場人民幣風險管理工具，並推動國債在離岸市場發展及人民幣國際化。此外，今年前七個月香港股市首次公開募股（ＩＰＯ）市場集資總額，已較去年全年總額高出百分之十三。