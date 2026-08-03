產業升級 大陸新新三樣 熱銷海外

中國大陸官方日前公布上半年外貿數據，以機器人、人工智能和創新藥為代表的「新新三樣」，持續熱銷海外。輿論認為，外貿熱銷榜單的變化，折射出大陸產業升級。

中新社報導，大陸發改委政策研究室主任蔣毅七月三十一日在記者會上表示，當前全球每銷售十台人形和四足智能機器人，就有八台產自大陸。

數據還顯示，今年上半年，大陸工業機器人出口額達六十二點九億元人民幣，產品銷往一四一個國家和地區；七月第三周，大陸大模型周調用量達三十六點一一兆詞元，連續十二周居全球首位；上半年，大陸創新藥對外授權交易額約一千一百億美元，大陸藥企占據全球醫藥交易前十榜單八席。

外貿數據背後，是大陸出口結構的迭代升級。央視國際銳評指，改革開放初期，服裝、家具、家電等「老三樣」憑藉勞動力資源與成本優勢叩開國際市場大門。

近年，大陸以新能源汽車、鋰電池、太陽能產品為代表的綠色產能打造出外貿「新三樣」；如今，通過超前布局新賽道與深耕核心技術，推動「新新三樣」加速崛起、中國製造向中國智造躍升。

環球時報社評指，老三樣時期，大陸主要扮演世界工廠的角色；進入二十一世紀，新三樣刷新了世界對中國製造的認知，它不再只是賣產品，而是提供能源轉型的工具箱。如今，從新三樣到新新三樣接續湧現，表明中國正在由全球製造中心加速向全球創新策源地邁進。

中國也正更多地與世界分享創新紅利。人民日報指，在歐洲，塞爾維亞團隊與科大訊飛合作，將本國語言接入翻譯設備與智能應用系統，改變「大模型只服務大語種」局面；在南美，滴滴出行基於遙測技術打造的訂單分配系統，催生摩托車出行、網約車送貨等新服務模式。人民日報稱，在科技發展中掌握主動權、積極融入並塑造全球創新生態，一定會有更多新技術、新產品、新業態接棒。