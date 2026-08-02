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算力需求熱 「AI新瓶頸」原料銦價半年內暴漲60%

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
磷化銦的需求進而拉動銦的需求，導致銦短期價格出現明顯上漲。新華社
磷化銦的需求進而拉動銦的需求，導致銦短期價格出現明顯上漲。新華社

中國有色金屬工業協會近日發布最新數據顯示，受人工智慧算力基建帶動，「算力金屬」包括銅、鋁、錫、鉭、銦等有色金屬價格大幅上漲。其中，錫價半年內上漲40%，鉭價更是飆升158%，銦價上漲60%。

美國光通訊大廠Lumentum執行長赫爾斯頓（Michael Hurlston）稍早在巴黎RAISE人工智慧（AI）峰會上警告，下一個AI基礎建設瓶頸將會是小眾半導體材料磷化銦 （InP）。

而磷化銦的需求進而拉動銦的需求，導致銦短期價格出現明顯上漲。在供給上，全球原生銦多伴生於鉛鋅錫礦，不存在具備經濟開採價值的獨立銦礦。根據USGS數據，中國原生銦佔全球約70%

銅主要是算力連接的核心材料，每日經濟新聞報導，浙江寧波一家生產銅板帶工廠，其產品主要用以製作高速連接器，廣泛運用在AI服務器、數據中心、通信設備等領域。該企業負責人5月便表示，今年以來，大陸國內智算中心加速佈局建設，他們的訂單供不應求。

錫則是半導體先進封裝製程中的關鍵基礎材料，深圳一家從事印刷電路板組裝的企業中產線正24小時滿負荷生產AI服務器、光通訊所需要的電路板組件。AI賽道訂單的爆發，直接帶動他們的錫採購量大幅攀升。行業調研顯示，AI單台服務器用錫量是傳統服務器的3倍以上。

中國有色金屬工業協會副秘書長段紹甫表示，業內普遍判斷，「算力金屬」短期供需格局未發生根本性改變，價格中樞存在支撐。但當前宏觀層面構成估值壓力，地緣局勢也存在不確定性，市場情緒高度敏感，行情波動風險不容忽視。

中國有色金屬工業協會29日發布最新數據還顯示，今年上半年，大陸國家統計局統計的十種有色金屬產量4,151萬噸，年增3.3%；而規模以上有色企業利潤總額達人民幣4,184億元，年增率猛增94%，盈利增速在工業領域中位居前列。

人工智慧 算力 價格

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