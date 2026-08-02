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記憶體漲價衝擊…小米手機2日起再漲價 今年第三輪上調

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸手機大廠小米多款手機2日起正式調漲售價，涵蓋小米17系列、REDMI K90系列及Turbo 5等多款機型，漲幅從人民幣300元至500元（單位下同，約新台幣1,435元至2,392元）不等。圖／取自國際金融報
大陸手機大廠小米多款手機2日起正式調漲售價，涵蓋小米17系列、REDMI K90系列及Turbo 5等多款機型，漲幅從人民幣300元至500元（單位下同，約新台幣1,435元至2,392元）不等。圖／取自國際金融報

大陸手機大廠小米多款手機2日起正式調漲售價，涵蓋小米17系列、REDMI K90系列及Turbo 5等多款機型，漲幅從人民幣300元至500元（約新台幣1,435元至2,392元）不等。證券時報指，此次調價主要受到上游記憶體晶片價格持續上漲影響，這已是小米今年第三輪調價。

證券時報報導，小米商城8月2日價格更新，多款主力機型價格上調。其中，REDMI Turbo 5由人民幣2,299元漲至2,599元，小米17 Pro由4,999元漲至5,399元，小米17 Pro Max則由5,999元漲至6,499元，漲幅達人民幣500元。「小米多款手機正式漲價」的話題2日登上微博熱搜。

北京南四環附近小米之家一名店員透露，「昨（1日）晚接到調價通知，小米多數旗艦機型已上調售價。」他說，此次是小米今年第三輪漲價，先後由低端、中端機型傳導至旗艦機型。該店員稱，往年小米新機發布前，在售旗艦機通常會降價清庫存，但此次在換代前調漲價格較為罕見，主要原因是上游存儲晶片持續漲價，整機成本壓力難以內部消化。

小米集團總裁盧偉冰5月曾表示，今年下半年、尤其年底，部分大陸國產直板旗艦手機售價可能突破人民幣1萬元。他指，目前手機定價均受到記憶體成本大幅上漲影響，小米即使漲價，也會盡量控制漲幅，並預期內存漲價趨勢至少延續至2027年底，甚至2028年。

今年以來，受記憶體晶片價格上漲影響，大陸已有多家手機廠商宣布漲價，包括OPPO、一加、vivo、小米及榮耀等陸續調整產品售價。業內人士透露，今年下半年大陸主流手機品牌可能迎來第二輪調價，預計漲幅約人民幣200元至800元。

除手機外，PC及辦公硬體市場亦出現價格調整跡象。證券時報提到，華為已向管道合作客戶發布價格調整通知，宣布自7月1日起上調智慧協作全系列終端售價；聯想亦規劃新一輪調價方案。蘋果6月也調漲部分Mac、iPad產品價格，最高漲幅達300美元。

TrendForce集邦諮詢數據顯示，DRAM與NAND快閃記憶體現貨價格累計漲幅已超300%，今年5月全球DRAM與NAND快閃記憶體商品價格持續攀升，創歷史新高。

大陸工信部信息通信經濟專家委員會委員盤和林表示，此輪手機、電腦等終端產品漲價，直接原因是記憶體晶片價格大幅上升。他指出，記憶體產能建設周期約需兩年，加上製造設備供應瓶頸，短期供給偏緊格局難以改變。他稱，本輪記憶體價格上漲的深層原因在於AI算力需求快速增加，帶動主要晶片廠產能轉向伺服器高端記憶體，壓縮智能手機等消費電子產品使用的記憶體供應。

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