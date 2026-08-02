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港財長陳茂波：香港上半年經濟增長5.1% 將上調全年預測

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
香港財政司司長2日發表網誌指出，離岸人民幣國債期貨將於8月3日在香港上市，首檔為5年期產品，是目前離岸市場唯一同類產品。中新社
香港財政司司長2日發表網誌指出，離岸人民幣國債期貨將於8月3日在香港上市，首檔為5年期產品，是目前離岸市場唯一同類產品。中新社

香港財政司司長陳茂波2日表示，今年上半年香港經濟按年增長5.1%，表現優於預期，受惠於貨物出口及內部需求支持，第二季本地生產總值（GDP）按年增長4.3%。他指，下半年商品出口可望受全球人工智慧（AI）產品需求帶動，港府將於本月中公布修訂後全年經濟增長預測，預計將向上調整。

陳茂波2日發表網誌文章寫道，香港整體經濟繼續穩步增長。受蓬勃的對外貿易和強韌的內部需求所支持，本港經濟連續14個季度保持增長，本地生產總值在今年第二季的按年增幅為4.3%，其中貨物出口增長繼續突出，第二季增長速度進一步加快至28.8%；私人消費開支亦平穩增長2.9%。

陳茂波指出，香港今年上半年經濟增長為5.1%，較預期強勁。下半年商品出口預計將繼續受惠於全球對人工智慧（AI）產品的強勁需求，境外對香港金融及商業服務的需求持續，以及訪港旅客增加，均將帶動服務輸出增長，有利本地消費及投資氣氛。

陳茂波表示，未來經濟走勢仍受到地緣政治局勢、美國利率走向及其他不確定因素影響，港府將繼續保持警惕，在加快發展經濟的同時，維持經濟金融安全。

他稱，綜合考慮整體經濟發展情況，本月中發表的經修訂全年經濟增長預測，將從原先預測的範圍向上調整，惟未來走勢仍受地緣政治局勢發展、美息及其他不確定因素影響。將繼續保持高度警惕，既大力加快發展經濟，也守穩經濟金融安全。港媒《信報》指出，陳茂波在今年2月發表「財政預算案」，預測今年香港經濟增長2.5%至3.5%。

此外，陳茂波提到，離岸人民幣國債期貨將於8月3日在香港上市，首檔上市產品為5年期合約，是目前離岸市場唯一同類產品。他形容，相關產品上市是香港離岸人民幣業務樞紐發展的新里程，將豐富香港市場人民幣風險管理工具，並推動國債在離岸市場發展及人民幣國際化。

陳茂波稱，香港離岸人民幣市場持續深化，點心債市場發行量過去兩年均超過人民幣1兆元，存量突破人民幣1.6兆元；銀行同業結算系統每月結算額接近人民幣48兆元。

陳茂波另提到，截至今年6月底，透過債券通持有中國債券的北向投資者規模已超過人民幣3兆元，較2017年底增長近3倍。他並表示，今年首7個月香港股市首次公開募股（IPO）市場集資總額，已較去年全年總額高出13%，企業上市後再融資額亦年增超過20%。

香港財政司司長陳茂波2日表示，將上調香港全年經濟增長預測。中通社
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