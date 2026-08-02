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人行召開2026下半年工作會議：繼續實施適度寬鬆貨幣政策

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸央行1日召開下半年工作會議，強調要實施好適度寬鬆的貨幣政策，充分發揮各項存量政策效能，及時謀劃出台務實管用的增量政策，加大逆周期調節力度，擴大內需、優化供給，做好下半年重點工作。圖／取自中國人民銀行網站
大陸央行1日召開下半年工作會議，強調要實施好適度寬鬆的貨幣政策，充分發揮各項存量政策效能，及時謀劃出台務實管用的增量政策，加大逆周期調節力度，擴大內需、優化供給，做好下半年重點工作。圖／取自中國人民銀行網站

中國人民銀行（大陸央行）1日召開2026年下半年工作會議。會議提出，將繼續實施適度寬鬆的貨幣政策，綜合運用逆回購、中期借貸便利、買賣國債等貨幣政策工具，提供流動性，加大逆周期調節力度，引導金融機構支持實體經濟有效融資需求。

據大陸央行網站2日消息，會議總結2026年來工作，部署下階段工作。人行行長潘功勝出席會議並講話，朱鶴新、曲吉山、宣昌能、陸磊、陶玲、鄒瀾出席會議。

會議指，將繼續實施適度寬鬆的貨幣政策。綜合運用並適時調整貨幣政策工具，保持流動性充裕，引導金融機構支持實體經濟有效融資需求。會議表示，將完善短端利率調控機制，增加隔夜逆回購操作品種，收窄臨時隔夜正、逆回購操作利率區間；強化利率政策執行和監督，保持社會綜合融資成本低位運行。

同時，會議強調，堅持市場在匯率形成中的決定性作用，維持匯率彈性，強化預期引導，保持人民幣匯率基本穩定。並將完善貨幣政策框架，使社會融資規模、貨幣供應量增長與經濟增長和價格總水平預期目標相匹配。

在金融服務實體經濟方面，會議要求加強金融「五篇大文章」工作統籌和政策落實，研究優化科技金融、綠色金融等統計和評價制度。針對擴大內需、科技創新及中小微企業等重點領域，將下調結構性貨幣政策工具利率，增加科技創新和技術改造再貸款、支農支小再貸款額度，並單設民營企業再貸款。

會議亦提到，將合併設立科技創新與民營企業債券風險分擔工具，拓展服務消費與養老再貸款、碳減排支持工具支持領域。截至6月底，金融「五篇大文章」貸款年增11%，高於全部貸款增速；債券市場「科技板」累計發行科技創新債券超過人民幣2.8兆元。

在防範金融風險方面，會議表示，金融支持融資平台債務風險化解取得顯著成效，將從宏觀審慎角度監測、評估債市運行情況，加強債券市場監管執法，發揮支持資本市場貨幣政策工具作用。

此外，人行將加快金融市場建設發展，完善金融市場宏觀審慎管理指標體系，健全金融基礎設施制度規則與治理體系，強化金融市場執法，維護金融市場秩序。

在金融開放方面，會議提出優化企業境外放款、銀行境外貸款及人民幣跨境同業融資政策，創設境外央行回購工具，便利國際優質主體來華發行熊貓債。今年上半年熊貓債發行超過1600億元人民幣，人民幣跨境支付體系建設亦取得進展。

會議並表示，將支持上海、香港國際金融中心建設，深化外匯便利化改革，擴大跨境貿易高水平開放試點範圍，完善企業匯率風險管理服務。

圖為中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝。圖／取自中國人民銀行網站
圖為中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝。圖／取自中國人民銀行網站

貨幣政策 會議 工作

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