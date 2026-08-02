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遭美列強迫勞動清單 陸棉協：「有罪推定」 機採棉已逾90%

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
美國7月31日宣布，將43家中企被美國列入涉新疆強迫勞動實體清單，產品涵蓋棉花等領域。對此，中國棉花協會發聲明稱，反對美方制裁打壓中國棉紡織企業。圖為新疆棉花。圖／取自中國棉花協會官方微博
美國7月31日宣布，將43家中企被美國列入涉新疆強迫勞動實體清單，產品涵蓋棉花等領域。對此，中國棉花協會發聲明稱，反對美方制裁打壓中國棉紡織企業。圖為新疆棉花。圖／取自中國棉花協會官方微博

美國川普政府7月31日以涉嫌強迫新疆維吾爾人勞動為由，將43家中國企業列入「維吾爾強迫勞動預防法」（UFLPA）實體清單，新增企業涵蓋棉紡織等產業。對此，中國棉花協會2日發布聲明指稱，美方制裁「毫無事實與法理依據」，並稱反對美方打壓中國棉紡織企業。

中國棉花協會2日於微信公眾號發布「關於反對美方制裁打壓中國棉紡織企業的聲明」。聲明表示，美方所謂「強迫勞動」的指控毫無事實與法理依據。聲明並稱，中國棉花產業始終堅持市場化、現代化發展方向，新疆機採棉目前占比已超過90%，從種植、採摘到加工、紡織，全產業鏈均實現高度自動化與規模化。

聲明接著寫道，廣大棉農與產業工人的勞動權益受到中國法律的嚴格保護，就業選擇完全自由，根本不存在所謂的強迫勞動。美方無視這一客觀事實，對中國企業實施「有罪推定」，其實質是將人權議題政治化、工具化，企圖遏制中國棉紡織產業的發展。

協會稱，此次制裁嚴重破壞了全球棉花產業鏈與供應鏈的穩定。棉花作為全球性的大宗商品，其產業鏈已高度國際化。美方此舉損害了中國企業的合法權益。

聲明提到，面對美方打壓，中國棉花產業有信心、有能力應對挑戰。中國擁有全球最完整的棉花及紡織產業鏈、超大規模的國內消費市場以及日益多元化的國際市場布局。該協會呼籲廣大國內棉花及紡織企業保持定力，堅定信心，加強合作，積極開拓多元化市場，增強供應鏈韌性，以高質量的產品和不可替代的產業優勢打破外部封鎖。

聲明最後指，該協會將一如既往地支持並維護中國棉花及紡織企業的合法權益。持續推進「中國棉花可持續發展項目」，堅持「環境友好、品質優良、尊重勞動、全程可追溯」的理念，做好信息披露、企業監督，使產品的綠色屬性「看得見、算得清、可驗證、能追溯」，塑造中國棉業及紡織業高質量、可持續發展形象。

美國7月31日以涉嫌侵犯維吾爾族和其他少數民族人權為由，禁止中國43家公司進口商品，使名單上的實體數量從144家增加至187家。路透指，相關企業被列入2021年12月實施的UFLPA實體清單，是該法生效以來單次新增實體數量最多的一次。

中國大陸商務部發言人1日回應指，中美7月30日舉行經貿牽頭人視訊通話後，僅時隔一天，美方即推出損害中方利益的措施。中方批評，美方持續以「人權」與「強迫勞動」為由，依據國內法對中國企業實施單邊制裁，是典型經濟脅迫行為，並敦促美方停止無理打壓中國企業。中國將採取必要措施，維護中國企業合法權益。

維吾爾 微信 美方 新疆

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