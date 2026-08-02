比亞迪7月銷量41.9萬輛創高 海外銷量近18萬輛再刷新紀錄

大陸電動車龍頭比亞迪7月銷量持續成長。比亞迪8月1日公布數據顯示，7月全球銷售汽車41萬9,211輛，年增21.8%，海外銷量近18萬輛，創歷史新高，海外市場成為帶動銷量的重要因素。

證券時報報導，比亞迪7月汽車銷量達41萬9,211輛，較去年同期的34萬4296輛增加21.76%。其中，乘用車及皮卡海外銷量達17萬9,841輛，年增124.3%。今年前7個月，比亞迪累計銷售222萬7,722輛汽車，新能源汽車累計銷量已超過1,730萬輛。

比亞迪公布的數據顯示，旗下王朝、海洋系列7月銷量35萬178輛，方程豹銷量4萬1,213輛，年增190.6%，環比增長15.7%；騰勢銷量1萬9,196輛，仰望銷量485輛。

除比亞迪外，大陸多家新能源車企也公布7月交付數據。其中，零跑汽車7月交付量達10萬1,267輛，年增102%，首次突破單月10萬輛大關。據港媒信報，零跑成為大陸首個單月交付超過10萬輛的造車新勢力品牌。

蔚來公布，7月交付新車3萬5934輛，年增71%。其中，蔚來品牌交付2萬8輛，樂道品牌交付1萬155輛，Firefly螢火蟲品牌交付5,771輛。今年前7個月，蔚來累計交付22萬7,057輛，創歷史新高。

理想汽車7月交付3萬468輛，截至7月底累計交付176萬4,100輛；小鵬汽車7月交付3萬8,027輛，年增約4%，全球累計交付突破120萬輛。另，小米汽車7月交付量持續超過3萬輛，而吉利旗下極氪品牌7月交付3萬5,837輛，年增111%。

搜狐汽車提到，多家車企7月銷量數據顯示，出口仍是部分車企銷量成長來源。吉利汽車集團7月全球銷量25萬161輛，新能源銷量16萬165輛，海外銷量10萬6,663輛，連續第二個月突破10萬輛。

大陸乘聯會秘書長崔東樹7月31日在微信公眾號發文指，2026年1至6月全球汽車銷量達4,786萬輛，年增3%，其中中國汽車銷量下降4%。他表示，2026年初中國汽車占全球市場份額為31.4%，6月回升至32.2%。

崔東樹說，2026年初，由於大陸汽車市場受入門級消費低迷因素影響，乘用車表現偏弱，但出口大幅增長。他並稱，相較2019年，中國自主品牌全球市場份額全面提升，吉利、比亞迪、奇瑞、上汽、長安等車企表現較強。

崔東樹另指，2026年上半年世界前十大汽車企業中，有3家中國車企入列，其中比亞迪排名全球第6位、吉利第7位、奇瑞第9位。他表示，印度、巴西、俄羅斯等市場地位提升，加上吉利、奇瑞等亞洲車企市場表現較佳，帶動東亞車企產銷表現。