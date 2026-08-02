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落實「一個吉利」戰略 吉利成立銷售總公司整合四大品牌

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
吉利汽車集團近日宣布，集團成立吉利汽車集團銷售總公司，整合中國星、銀河、領克、極氪等品牌銷售體系，進一步加強旗下品牌營銷資源協同。圖／取自錢江晚報
吉利汽車集團近日宣布，集團成立吉利汽車集團銷售總公司，整合中國星、銀河、領克、極氪等品牌銷售體系，進一步加強旗下品牌營銷資源協同。圖／取自錢江晚報

吉利汽車集團加速推進旗下品牌整合。吉利汽車集團宣布，集團成立吉利汽車集團銷售總公司，整合中國星、銀河、領克、極氪等品牌銷售體系，進一步加強旗下品牌營銷資源協同。

新浪財經報導，吉利汽車集團成立銷售總公司，是「一個吉利」戰略在營銷體系的具體落地。根據最新組織調整，吉利汽車集團銷售總公司為集團系統級組織，下設中國星銷售公司、銀河銷售公司、領克銷售公司、極氪銷售公司等6個集團一級組織。

吉利汽車集團表示，新架構將構建「前台更貼近用戶和市場、中後台最大化共享」的扁平化、體系化作戰模式。中國星、銀河、領克、極氪將繼續面向各自市場與用戶，打造更鮮明的品牌形象；銷售總公司則加強共性資源統籌，為各品牌提供協同支持。

報導稱，此次調整在保留各品牌貼近市場、快速決策能力的同時，也有利於推動渠道、服務及營運資源共享，進一步提升吉利多品牌體系的整體效率與用戶體驗。

在人事調整方面，林杰作為吉利汽車集團分管營銷的高級副總裁，擔任吉利汽車集團銷售總公司總經理，並兼任極氪銷售公司總經理；范峻毅任銷售總公司常務副總經理兼領克銷售公司總經理，並分管銀河銷售公司；王博任中國星銷售公司總經理；關久暘任銀河銷售公司常務副總經理。

資料顯示，林杰於1994年加入吉利，早期在吉利摩托車銷售體系任職，自2018年起擔任領克銷售公司總經理。2025年，領克與極氪合併後成立極氪科技集團，林杰成為極氪科技集團副總裁，負責極氪品牌國內營銷服務相關工作。

同日，浙江吉利控股集團高級副總裁楊學良在微博發文表示，吉利汽車集團成立吉利汽車集團銷售總公司，進一步加強旗下品牌營銷資源協同，這也是「一個吉利」戰略在營銷體系的具體落地。楊學良並稱，此次調整在保留各品牌貼近市場、快速決策能力的同時，也有助於資源共享，進一步提升吉利多品牌體系的整體效率與用戶體驗。

快科技提到，此次調整是吉利2025年以來深化整合的延續。吉利此前陸續完成銀河與幾何合併、極氪與領克戰略調整，以及極氪併入吉利主體上市等布局，確立「一個吉利」戰略方向。

報導指，吉利成立銷售總公司後，將進一步整合旗下品牌營銷資源，推動渠道、用戶數據及營銷資源在集團層面共享，各品牌仍維持市場定位與決策靈活性。

數據顯示，2026年上半年，吉利控股以1,934,842輛的零售成績，創下史上新高，海外月銷首超10萬輛，多品牌矩陣的規模效應已經顯現。

品牌 戰略

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