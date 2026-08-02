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導入月之暗面Kimi模型 美外送平台DoorDash遭眾院調查

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
美國知名外送平台DoorDash因在內部系統測試大陸人工智慧（AI）模型，遭美國眾議院兩大委員會調查。美聯社
美國知名外送平台DoorDash因在內部系統測試大陸人工智慧（AI）模型，遭美國眾議院兩大委員會調查。美聯社

美國知名外送平台DoorDash因在內部系統測試大陸人工智慧（AI模型，遭美國眾議院兩大委員會調查。據報，DoorDash已將大陸AI新創公司月之暗面（Moonshot AI）旗下Kimi K2.6模型導入內部程式碼審查流程，用於處理部分較低階開發工作。美國國會議員則要求DoorDash說明使用大陸開放權重模型的安全風險，以及相關模型測試與管理措施。

美國之音報導，美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）與眾議院國土安全委員會主席加巴里諾（Andrew Garbarino）7月31日聯名致函DoorDash聯合創辦人兼執行長徐迅（Tony Xu），要求該公司說明是否整合大陸開發的開放權重AI模型，以及相關安全措施。

兩名議員稱，此次調查旨在了解美國企業採用大陸開放權重AI模型後可能產生的安全影響，並為未來制定聯邦政策建立事實基礎。他們指，美國企業可能因成本較低、性能具競爭力，以及降低對少數專有模型供應商依賴等因素，評估採用大陸開發的開放權重模型，但商業考量不能取代高風險應用下的安全防護措施。

信中說，開放權重模型可被公開下載、修改及重新部署，雖有助降低開發成本與促進創新，但也可能被惡意行為者利用，包括植入惡意程式碼、發動網路攻擊或繞過安全限制。

信中要求DoorDash於8月14日前提交人工智慧策略，包括使用大陸AI模型清單、安全測試結果、風險評估、內部決策文件、使用成本及替代方案等資料，並說明模型訓練、微調與部署過程中，是否向模型開發者提供美國用戶資料、商業資訊或其他敏感資料。同時，要求相關主管於8月21日前赴國會作現場說明。

信中直言，即便大陸開源模型「更便宜、更高效」，也不能免除風險管控義務。批評人士擔憂大陸AI模型可能存在「後門」或「潛伏代理」，但迄今無公開證據顯示此類風險普遍存在。

快科技提到，事件起因於DoorDash聯合創辦人Andy Fang於7月初在社群平台X透露，公司已將月之暗面的Kimi K2.6模型接入內部程式碼審查流程，僅在高難度任務中保留使用美國AI模型。Andy Fang稱，該組合方案成本更低，整體表現優於僅使用美國AI模型的方案。

DoorDash AI研究實驗室此前在X平台指，Kimi K2.6與美國AI公司Anthropic旗下Fable 5模型搭配使用，以較低成本優於此前採用的模型。

美國國會近來持續關注大陸AI企業發展。美國川普政府官員此前曾指控月之暗面透過「模型蒸餾」方式取得美國AI模型能力，協助開發Kimi K3系統；月之暗面則否認相關指控，表示技術進步來自主動創新。

DoorDash曾於4月由外送員進入白宮向美國總統川普遞送餐點。如今，DoorDash因在內部系統使用大陸AI模型而遭美國國會調查。圖為DoorDash外送員4月送餐到白宮，川普給她100美元現金小費，並藉機宣傳「免徵小費稅」政策。歐新社
DoorDash曾於4月由外送員進入白宮向美國總統川普遞送餐點。如今，DoorDash因在內部系統使用大陸AI模型而遭美國國會調查。圖為DoorDash外送員4月送餐到白宮，川普給她100美元現金小費，並藉機宣傳「免徵小費稅」政策。歐新社

外送平台 模型 眾院 AI 月之暗面

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