持續「強烈譴責」！ 美將43實體企業列黑名單 大陸商務部抗議

美國國土安全部當地時間7月31日宣布將43家中國實體增列至「維吾爾強迫勞動預防法」實體清單，大陸商務部以答記者問的方式回應稱，中美剛於7月30日舉行經貿牽頭人視訊通話，但僅僅時隔一天，美方即公布損害中方利益的惡劣措施，嚴重背離兩國元首共識，中方對此強烈譴責，堅決反對。

名單上的實體數量從144家增加到187家，這也是自2021年12月該法案簽署生效以來，單次新增實體數量最多的一次。其中包括湖南艾華集團，該公司是中國最大的電容器製造商。

列入清單的實體將被限制進口被美國認定與在新疆侵犯人權和持續種族滅絕行為有關的商品，新加入清單的公司還包括製藥、金屬、棉花、食品和鋰生產行業的公司。

大陸商務部表示，美方相關做法毫無事實依據，持續藉所謂「人權」與「強迫勞動」之名，依據國內法肆意對中國企業實施單邊制裁，是典型的經濟脅迫行為。美方措施嚴重損害相關企業的合法權益，嚴重破壞全球產業鏈供應鏈穩定。