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阿里巴巴主席蔡崇信離婚！將續掌董事會 不影響公司持股

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
現年62歲的阿里巴巴董事局主席蔡崇信，與妻子吳明華宣布結束近30年的婚姻關係。路透
現年62歲的阿里巴巴董事局主席蔡崇信，與妻子吳明華宣布結束近30年的婚姻關係。路透

現年62歲的阿里巴巴董事局主席蔡崇信，與妻子吳明華宣布結束近30年的婚姻關係。雙方聲明強調，此次變動不涉及任何出售阿里巴巴股份，蔡崇信繼續擔任阿里巴巴董事會主席，二人續任布魯克林體育娛樂公司正、副董事長，並計劃讓三名已成年子女參與球隊相關業務。

此前有陸企老闆因離婚被迫分割一半持股給前妻，導致股價大幅波動，讓蔡崇信的離婚案受到投資人關注。根據阿里巴巴集團截至2026年3月的財務年度報告，蔡崇信持有阿里巴巴2.7億股占比約1.43%，其中標注的配偶權益為128萬股，占阿里已發行股份的0.01%。

綜合港媒報導，據蔡崇信與吳明華關於此事的代表指出，多年來，兩人已逐漸演變為「共同撫育子女、經營事業」的夥伴關係，雙方將繼續投入現有公益及社區工作，以家人、事業及社區的最佳利益為出發點，以真摯的夥伴身分同行。

聲明表示，此次變動不涉及任何出售阿里巴巴股份的計畫，蔡崇信繼續擔任阿里巴巴集團主席。布魯克林籃網隊、紐約自由人隊及其控股公司布魯克林體育娛樂的營運，不會受到此次變動的影響，兩人將繼續擁有並與專業化管理團隊，一起守護球隊。雙方還計畫讓三名已成年的子女參與相關業務。

蔡崇信1999年與馬雲等人聯合創辦阿里巴巴集團，蔡崇信現為公司主席；吳明華為前台北市長吳三連的孫女，畢業於史丹福大學和哈佛商學院，為協助改革刑事司法系統的「REFORM Alliance」創始合夥人，兩人1996年結婚，育有三名子女，均已成年。

吳明華與蔡崇信於2019年以23.5億美元收購布魯克林籃網隊和紐約自由人隊的全部股權，這項交易在當時成為了美國體育特許經營權史上最昂貴的收購。在吳明華的推動下，WNBA球隊紐約自由人隊得以遷往布魯克林巴克萊中心。

阿里巴巴 蔡崇信 離婚

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