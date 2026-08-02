聽新聞
0:00 / 0:00

長鑫新記憶體拚今年量產 有望成SK海力士勁敵

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
長鑫LPDDR6已接近驗證尾聲，最快今年底前量產。 （路透）
長鑫LPDDR6已接近驗證尾聲，最快今年底前量產。 （路透）

大陸DRAM龍頭長鑫科技的第六代低功耗雙倍資料速率記憶體（LPDDR6）已接近研發驗證尾聲，預計今年年底前量產，將有機會成為全球較早量產LPDDR6的記憶體廠商之一，與SK海力士競爭。

第一財經日報報導，市場傳出，長鑫科技旗下的長鑫存儲正積極推進LPDDR6產品落實，並已向核心客戶送樣，將在2026年年底前發表並導入量產。

消息顯示，長鑫首款LPDDR6產品設計規格速率為12,800Mbps，與系統級晶片（SoC）整合的運行基礎速率為10,667Mbps，單顆容量16Gb，在低功耗設計與可靠性上，均較LPDDR5增強版（LPDDR5X）有顯著提升。

LPDDR為低功耗行動記憶體，主要應用於智慧手機、平板電腦等行動消費電子產品。LPDDR進入終端應用前需通過四道嚴格關卡，包括單顆驗證、研發驗證、小量導入驗證，以及正式量產。

在研發驗證階段，測試內容涵蓋相容性、系統穩定度、性能功耗與機械可靠性，目的是檢驗產品設計合理性，並提前清查潛在風險。

目前長鑫科技主要出貨產品為DDR5與LPDDR5。根據長鑫科技招股書顯示，該公司LPDDR5、DDR5與LPDDR5X產品分別於2023年、2024年與2025年量產。

2025年DDR系列與LPDDR系列分別占長鑫科技主業收入的31%與66%。LPDDR6接近驗證尾聲，代表長鑫的行動記憶體產品即將迎來新一波升級。

目前全球DRAM大廠的主力產品仍為LPDDR5／5X與DDR5，但產業已加速朝LPDDR6過渡。

目前SK海力士步伐較快。該公司於今年3月宣布率先完成1c（第六代10奈米級）製程的16Gb LPDDR6開發驗證工作，計畫上半年完成量產準備，下半年開始供貨。

1c LPDDR6主要應用於智慧手機、平板電腦等搭載端側AI的移動產品，速度比現有LPDDR5X提升了33%，功耗降低了20%以上。

近日還有市場消息稱，SK海力士敲定了LPDDR6的量產計畫，小米將成為首批在旗艦機型上搭載該記憶體的廠商。

今年1月，三星電子在國際消費類電子產品展覽會（CES）展出旗下的LPDDR6產品，但尚未有量產的預計時間。

美光科技於6月的電話會議上表示，預計未來記憶體需求將繼續向高性能和高價值產品傾斜，例如從LPDDR5向LPDDR6過渡、從DDR5到DDR6過渡。但未提及LPDDR6產品的進展和量產計畫。

記憶體 SK海力士 DRAM

延伸閱讀

挑戰SK海力士！長鑫存儲LPDDR6研發驗證近尾聲 拚下半年量產

三星消費電子驚爆虧損 業界：科技通膨巨獸吞噬獲利勢不可擋

蘋果買陸DRAM 恐觸礁

創意下半年營收喊衝

相關新聞

美方制裁！43中企被列強迫勞動清單 陸：嚴重背離共識

美國七月三十一日以涉嫌侵犯維吾爾族和其他少數民族人權為由，禁止大陸四十三家公司進口商品，這是川普政府執政以來首次以此理由將大陸公司列入名單，使名單上的實體數量從一百四十四家增加到一百八十七家。大陸商務部昨天回應，美方此舉嚴重背離兩國元首共識。中方對此強烈譴責，堅決反對。

阿里巴巴主席蔡崇信離婚！將續掌董事會 不影響公司持股

現年62歲的阿里巴巴董事局主席蔡崇信，與妻子吳明華宣布結束近30年的婚姻關係。雙方聲明強調，此次變動不涉及任何出售阿里巴巴股份，蔡崇信繼續擔任阿里巴巴董事會主席，二人續任布魯克林體育娛樂公司正、副董事長，並計劃讓三名已成年子女參與球隊相關業務。

長鑫新記憶體拚今年量產 有望成SK海力士勁敵

大陸DRAM龍頭長鑫科技的第六代低功耗雙倍資料速率記憶體（LPDDR6）已接近研發驗證尾聲，預計今年年底前量產，將有機會成為全球較早量產LPDDR6的記憶體廠商之一，與SK海力士競爭。

大陸養殖環境惡化…羽毛短缺 推升羽球價格

羽毛球的價格正在暴漲，業界也在推進替代品的研發與應用，因中國大陸的水禽養殖環境惡化，導致作為羽球主要原料的羽毛短缺。

TCL 跨界攻玻璃基板封裝 下半年展示相關樣品

大陸面板大廠紛紛切入先進封裝領域。TCL科技高級副總裁、TCL華星首席執行官趙軍透露，已組建玻璃基板封裝載板的專業團隊，聚焦玻璃基板封裝技術與客戶一起技術交流和研發，預計今年下半年會展示相關樣品，並啟動中試線（試量產）開發平台的籌建。

大陸7月外銷有望勁揚 出口增速有望維持在20%以上

中國大陸海關總署將於7日公布7月進出口數據，多家權威研究機構與外貿領域專家普遍預測，7月進出口將延續上半年的強勁走勢，按美元計價的單月出口增速有望維持在20%以上。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。