大陸養殖環境惡化…羽毛短缺 推升羽球價格

羽毛球的價格正在暴漲，業界也在推進替代品的研發與應用，因中國大陸的水禽養殖環境惡化，導致作為羽球主要原料的羽毛短缺。

羽球用品製造商YONEX最高比賽等級New official（F-80）羽球，每桶（12入）售價7,700日圓（47美元），AS600用球售價6,380日圓，都在過去兩年上漲30%。競爭對手美津濃在2025年夏季就把其天然羽毛球價格調高約25%。另一大廠Gosen今年也跟進漲價。

這些企業談及漲價原因的口徑一致，那就是羽毛價格暴漲。廠商採購羽毛的價格在2025全年上漲約20-40%。

標準的羽毛球總共有16根羽毛。許多業者都在羽毛的主要產地大陸設廠。這些羽毛會從鵝、鴨等水禽加工為肉類的過程中收集而來，經清洗和篩選後對外供貨。

但大陸水禽養殖戶面臨的經營環境起了變化。近年來全球幾乎年年暴發禽流感，一旦疫情擴散，養殖戶被迫撲殺家禽的風險持續上升。防疫相關成本不斷加重負擔，擠壓養殖戶的利潤。

YONEX負責人表示，「這也與中國的食用肉偏好變化有關」。隨著經濟增長，對口感更佳的豬肉牛肉等的消費需求增加，鴨肉的需求停滯不前。養殖獲利惡化導致禽類的流通減少，羽毛的採購成本持續上升。

為應對天然羽毛採購難題，各大廠商持續研發採用尼龍等人造材料製成的人造羽球，目前海外部分賽事已經開始投入使用。在日本，從2026年3月開始，YONEX和勝利開發的人造羽球獲准在比賽中使用，但如何讓擊球手感更接近天然羽球仍是課題。