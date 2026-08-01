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蔡崇信、吳明華和平分手 強調不影響阿里持股、共同守護球隊

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
2024年，WNBA紐約自由人冠軍遊行，球隊老闆蔡崇信夫婦領軍慶祝。記者劉梓祁／攝影
2024年，WNBA紐約自由人冠軍遊行，球隊老闆蔡崇信夫婦領軍慶祝。記者劉梓祁／攝影

阿里巴巴聯合創辦人、董事局主席蔡崇信，與吳明華決定友好地結束婚姻關係。此次變動不涉及任何出售阿里巴巴股份的計劃，蔡崇信繼續擔任阿里巴巴集團主席，二人續任布魯克林體育娛樂公司正、副董事長，球隊運作不受影響。

綜合港媒報導，據蔡崇信與吳明華關於此事的代表表示，多年來，兩人已逐漸演變為「共同撫育子女、經營事業」的夥伴關係。雙方將繼續投入現有公益及社區工作，以家人、事業及社區的最佳利益為出發點，以真摯的夥伴身份同行。

聲明表示，此次變動不涉及任何出售阿里巴巴股份的計劃，蔡崇信繼續擔任阿里巴巴集團主席。布魯克林籃網隊、紐約自由人隊及其控股公司布魯克林體育娛樂的營運，不會受到此次變動的影響，兩人將繼續擁有並與專業化管理團隊，一起守護球隊。

蔡崇信1999年聯合創辦阿里巴巴集團，現為公司主席；吳明華為前台北市長吳三連的孫女，畢業於史丹福大學和哈佛商學院，為協助改革刑事司法系統的「REFORM Alliance」創始合夥人，兩人1996年結婚，育有3名子女，均已成年。

吳明華與蔡崇信於2019年以23.5億美元收購布魯克林籃網隊和紐約自由人隊的全部股權，這項交易在當時成為了美國體育特許經營權史上最昂貴的收購。在吳明華的推動下，WNBA球隊紐約自由人隊得以遷往布魯克林巴克萊中心。

目前蔡崇信主要居住於香港，吳明華則長居美國。兩人最近一次一起出席公開活動是於今年5月，現身亞裔美國人基金會（The Asian American Foundation）傳統月峰會暨慶祝活動。

富比世2026年度香港50大富豪榜顯示，蔡崇信以142億美元（合約新台幣4,587億）的財富值位列第8位。

蔡崇信 阿里巴巴

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