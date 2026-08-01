挑戰SK海力士！長鑫存儲LPDDR6研發驗證近尾聲 拚下半年量產

面臨中國AI新創公司月之暗面Kimi 與中國AI大模型新創上海稀宇MiniMax「圍剿」之際，中國AI初創公司DeepSeek（深度求索，簡稱DS）最新技術回擊，7月31日宣布，DeepSeek-V4-Flash正式版API（V4-Flash-0731）開啟公測，開發者可直接調用。本次更新在架構與參數規模不變下，僅靠重新後訓練就實現了Agent（智能體）能力的大幅躍升，在代碼修改與工具調用等多項測試中遠超V4-Pro預覽版。至於V4-Pro正式版及APP/WEB端模型此次未做更改，官方表示將將盡快發布。

2026-08-01 14:22