快訊

美伊戰爭還沒打完…中油宣布汽柴油、桶裝瓦斯全凍漲 合計吸收162.7億元

中聯隱匿致癌油…消息走漏才「不得不」通報 法官曝：台糖5月已通報

貢寮3人被大浪捲外海 幸都有浮具卡礁岩海巡安全救回

聽新聞
0:00 / 0:00

挑戰SK海力士！長鑫存儲LPDDR6研發驗證近尾聲 拚下半年量產

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
長鑫存儲的LPDDR6傳出已接近研發驗證尾聲。路透
長鑫存儲的LPDDR6傳出已接近研發驗證尾聲。路透

長鑫存儲的LPDDR6傳出已接近研發驗證尾聲，分析指出，如果長鑫能推動今年下半年量產，就有望成為全球最早量產LPDDR6的記憶體廠商之一，與SK海力士競爭。

第一財經報導，今年3月便有市場消息稱，長鑫科技旗下的長鑫存儲在積極推進LPDDR6產品落地，並已向核心客戶送樣，有望於2026年下半年發表並實現量產導入。

報導引述消息人士稱，長鑫首款LPDDR6產品的設計規格速率為12800 Mbps，與SoC協同的運行基礎速率為10667Mbps，單顆容量16Gb，採用1295 Ball的PoP堆疊封裝，低功耗設計、RAS（可靠性、可用性和可維護性）功能比LPDDR5X產品有明顯提升。

LPDDR的導入通常需經歷四個主要階段，包括晶片單體驗證、研發驗證、小批量導入驗證、正式量產。在研發驗證階段，測試內容包括兼容性驗證、系統穩定性驗證、性能功耗測試、機械可靠性測試等。

目前長鑫科技主要出貨的產品包括DDR5和LPDDR5。據長鑫科技招股書，該公司LPDDR5、DDR5和LPDDR5X產品分別於2023年、2024年和2025年量產。

去年DDR系列和LPDDR系列分別佔長鑫科技主營業務收入的31.87%和66.43%。LPDDR6接近驗證尾聲，意味著長鑫的低功耗移動記憶體產品可能很快迎來新一輪升級。

研發 鑫科 SK海力士 DDR5

延伸閱讀

蘋果買陸DRAM 恐觸礁

今年預估僅5台！陸國產DUV曝光機引爆熱議 網友：以這數量到底在殺什麼

光寶已大不同！邱森彬兩招拚轉型 長線培養多家三百億級客戶

美光游說白宮拒絕蘋果採購申請長鑫存儲晶片 警告採用中國黑名單記憶體將重創美國科技供應鏈

相關新聞

美國禁止進口人形機器人 宇樹：不影響現有產品、但後續或無法銷美

美國政府日前宣布將人形機器人納入禁止進口的產品清單，衝擊中國製造商，即將首次公開募股（IPO）的中國人形機器人龍頭企業宇...

挑戰SK海力士！長鑫存儲LPDDR6研發驗證近尾聲 拚下半年量產

長鑫存儲的LPDDR6傳出已接近研發驗證尾聲，分析指出，如果長鑫能推動今年下半年量產，就有望成為全球最早量產LPDDR6的記憶體廠商之一，與SK海力士競爭。

陸開源AI拓展海外市場 北京憂「數據投毒」等風險

中國企業透過開源AI模型快速拓展海外市場，但其開放性也引發北京憂慮。美媒指出，官方擔心模型可能遭駭客、詐騙集團濫用，甚至繞過內容審查，造成資料投毒或生成具有政治顛覆性回應。

陸百城新房價連漲 二手房價續跌、跌幅略擴大

最新數據顯示，7月大陸重點城市房市成交維持活絡，新房成交量持續成長，不過二手住宅均價月跌0.44%，跌幅略擴大。分析認為，短期政策仍將聚焦支持購屋需求、去化庫存，新房市場可望持續築底修復，但城市及建案間表現分化將進一步加劇。

DeepSeek-V4正式版來了 Agent能力大提升 回擊Kimi、MiniMax圍剿

面臨中國AI新創公司月之暗面Kimi 與中國AI大模型新創上海稀宇MiniMax「圍剿」之際，中國AI初創公司DeepSeek（深度求索，簡稱DS）最新技術回擊，7月31日宣布，DeepSeek-V4-Flash正式版API（V4-Flash-0731）開啟公測，開發者可直接調用。本次更新在架構與參數規模不變下，僅靠重新後訓練就實現了Agent（智能體）能力的大幅躍升，在代碼修改與工具調用等多項測試中遠超V4-Pro預覽版。至於V4-Pro正式版及APP/WEB端模型此次未做更改，官方表示將將盡快發布。

香港貓迷博覽會 貓奴花砸萬元買零食「貓貓吃得比我好」

「貓迷博覽會2026」7月31日起一連三天在香港灣仔會議展覽中心登場。首日開幕雖逢連場暴雨，天文台甚至一度發出紅色暴雨警告，但仍阻擋不了大批貓奴帶同愛貓入場掃貨。現場人潮洶湧。多個攤位擠滿選購貓罐頭與零食的民眾，排隊付款人龍不斷，還有顧客為了替貓買零食消費港幣9000元(約新台幣3.7萬元)。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。