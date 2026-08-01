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挑戰SK海力士！長鑫存儲LPDDR6研發驗證近尾聲 拚下半年量產
長鑫存儲的LPDDR6傳出已接近研發驗證尾聲，分析指出，如果長鑫能推動今年下半年量產，就有望成為全球最早量產LPDDR6的記憶體廠商之一，與SK海力士競爭。
第一財經報導，今年3月便有市場消息稱，長鑫科技旗下的長鑫存儲在積極推進LPDDR6產品落地，並已向核心客戶送樣，有望於2026年下半年發表並實現量產導入。
報導引述消息人士稱，長鑫首款LPDDR6產品的設計規格速率為12800 Mbps，與SoC協同的運行基礎速率為10667Mbps，單顆容量16Gb，採用1295 Ball的PoP堆疊封裝，低功耗設計、RAS（可靠性、可用性和可維護性）功能比LPDDR5X產品有明顯提升。
LPDDR的導入通常需經歷四個主要階段，包括晶片單體驗證、研發驗證、小批量導入驗證、正式量產。在研發驗證階段，測試內容包括兼容性驗證、系統穩定性驗證、性能功耗測試、機械可靠性測試等。
目前長鑫科技主要出貨的產品包括DDR5和LPDDR5。據長鑫科技招股書，該公司LPDDR5、DDR5和LPDDR5X產品分別於2023年、2024年和2025年量產。
去年DDR系列和LPDDR系列分別佔長鑫科技主營業務收入的31.87%和66.43%。LPDDR6接近驗證尾聲，意味著長鑫的低功耗移動記憶體產品可能很快迎來新一輪升級。
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