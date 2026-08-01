中國大陸採購逾84萬噸美國大豆 10至11月付運

路透社報導，中國買家7月31日採購了至少14船、總計逾84萬公噸的美國大豆，計劃今年10至11月付運。

報導引述兩名美國交易商透露，其中至少8船將從美國墨西哥灣沿岸碼頭付運，另有6船從太平洋西北地區港口啟運。這是中國6月底恢復採購美國大豆以來，7月規模最大的單日採購之一。

美國總統川普去年重返白宮並發動貿易戰後，中國一度停止進口美國大豆。隨著雙方去年10月達成一年期貿易休戰協議，北京恢復採購並完成首批1200萬噸美國大豆採購承諾。

川普今年5月訪問北京並與中國國家主席習近平會談後，白宮稱中國同意購買至少170億美元美國農產品，並承諾在2028年前每年採購至少2500萬噸美國大豆。報導稱，最新一批交易於中美近期舉行貿易談判後達成。

交易商稱，中國近期採購的美國大豆已超過300萬公噸，買家都是政府機構。通常占中國自美國進口大豆約 2/3的商業進口商則繼續從南美洲採購，原因是巴西大豆運往中國的成本仍低於美國大豆。

為了給即將運抵的美國大豆騰出倉儲空間，負責管理中國戰略儲備的中儲糧近期持續拍賣進口大豆。

報導引述交易商稱，中儲糧7月31日拍賣50萬4000公噸進口大豆，約一半成交，拍賣規模為今年1月以來最大。中儲糧已宣布5日再拍賣50萬1000公噸進口大豆。交易商預計，未來數周還會有規模相近的拍賣。