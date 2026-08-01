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陸百城新房價連漲 二手房價續跌、跌幅略擴大
最新數據顯示，7月大陸重點城市房市成交維持活絡，新房成交量持續成長，不過二手住宅均價月跌0.44%，跌幅略擴大。分析認為，短期政策仍將聚焦支持購屋需求、去化庫存，新房市場可望持續築底修復，但城市及建案間表現分化將進一步加劇。
中指研究院1日發布，根據中國房地產指數系統百城價格指數對大陸100個城市新建、二手住宅銷售市場及50個城市租賃市場的調查數據：2026年7月，重點城市成交量繼續增長。
分析指出，受多數城市價格仍在調整影響，7月百城二手住宅均價為每平方公尺人民幣12584元，月跌0.44%，跌幅較上月擴大0.02個百分點。
核心城市中上海按月繼續上漲。新房方面，7月上海、深圳、杭州、成都、合肥等重點城市均有優質樓盤入市，帶動百城新房價格環比延續結構性上漲態勢，百城新建住宅均價為每平方公尺人民幣17229元，按月0.26%，按年2.09%。
政策方面，7月「擴大消費十五五規劃」將住房消費列為大宗耐用商品消費的首項內容，強化了住房消費在擴大內需中的重要作用。「穩定房地產市場」是貫穿全年的既定目標，短期政策重心預計仍是推動既有政策加快落地見效，包括加大住房消費支持力度、盤活存量土地和商品房等。
市場趨勢方面，7月上海、北京、杭州等城市優質地塊競拍保持較高熱度，預計將對新房市場形成一定支撐，但短期新房銷售預計延續築底修復態勢，城市間、項目間分化或進一步加深。二手房方面，重點城市成交量有望保持穩定，短期房價預計延續小幅波動態勢。
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