陸品牌出海踢鐵板！東南亞市場掀商標搶註亂象

近年，蜜雪冰城、海底撈、喜茶等大陸消費品牌積極往海外市場發展，卻在東南亞市場遇到商標被搶註、店面被仿冒，甚至品牌形象被惡意「本地化」的窘境。

陸媒「觀察者網」指出，「泰國皇家50R集團」是最被討論的案例，其名下持有大量商標數量。據不完全統計，被外界明確指認為高度近似的商標就多達191個，包括瑞幸咖啡、蜜雪冰城、奈雪的茶、王老吉、京東、拼多多、天貓超市等。

從股權結構看，50R集團由3名泰國股東持股56%，另1名中國股東持股44%，使其能精準鎖定在中國市場的品牌，判斷他們的出海節奏，並在這些品牌進入市場前完成註冊。

2018年12月，50R集團就向泰國知識產權局提交「luckin coffee」及鹿頭標識的商標申請，於2020年4月成功註冊，並在曼谷核心商圈開設十多家店。導致2021年瑞幸真正決定進軍泰國時，反而成了「侵權者」。

同年，瑞幸即向泰國中央知識產權和國際貿易法院提起訴訟，2022年一審勝訴。隨後，50R集團反向起訴中國瑞幸，索賠100億泰銖，理由是瑞幸的聲明損害其在泰國經營的商譽。根據泰國律師事務所Tilleke & Gibbins在27日發布的新聞稿，近日，泰國專門案件上訴法院已全數維持IP&IT法院的一審判決。

除了瑞幸咖啡，蜜雪冰城在印尼市場也遇到類似問題，茶顏悅色的商標也已在泰國、馬來西亞、菲律賓、肯尼亞、巴西、加拿大等多國遭遇搶註與仿冒。

分析指出，問題在於東南亞多數國家採用「申請在先」原則，加上漫長的審查期為搶註者提供了充足的窗口期，而東南亞國家有龐大的華人消費群體，讓山寨者有了可乘之機，不需要教育市場，只需要「蹭上」正版品牌，就能快速獲客。