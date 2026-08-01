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對美增列43中企實體清單 陸商務部：強烈譴責美方出台的惡劣措施
對於美國國土安全部當地時間7月31日宣布將43餘家中國實體增列至「維吾爾強迫勞動預防法」實體清單，大陸商務部發言人上午以答記者問的方式回應稱，中美剛於7月30日舉行經貿牽頭人視訊通話，但僅僅時隔一天，美方即出台損害中方利益的惡劣措施，嚴重背離兩國元首共識。中方對此強烈譴責，堅決反對。
發言人表示，我們注意到有關情況。美方相關做法毫無事實依據，持續借所謂「人權」與「強迫勞動」之名，依據國內法肆意對中國企業實施單邊制裁，是典型的經濟脅迫行為。美方措施嚴重損害相關企業的合法權益，嚴重破壞全球產業鏈供應鏈穩定。
他說，需要特別強調的是，7月30日中美經貿牽頭人舉行視訊通話，雙方就保持經貿關係穩定進行了坦誠、深入、富有建設性的交流。僅僅時隔一天，美方即出台損害中方利益的惡劣措施，嚴重背離兩國元首共識。中方對此強烈譴責，堅決反對。
發言人稱，中方一貫反對強迫勞動。當前新疆社會和諧穩定，經濟繁榮發展，人民安居樂業，根本不存在任何形式的所謂「強迫勞動」。中方敦促美方立即停止對新疆的攻擊抹黑，停止操弄所謂「強迫勞動」議題，停止無理打壓中國企業。中國將採取必要措施，堅決維護中國企業合法權益。
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