快訊

解密大學註冊率美化手法 教授：選校該看的是穩定率

震後報過平安！22歲女逃出熊本永旺 疑「因公司指示」折返罹難

MLB／3A防禦率7.84！經典賽國手莊陳仲敖「遭運動家指定讓渡」

聽新聞
0:00 / 0:00

對美增列43中企實體清單 陸商務部：強烈譴責美方出台的惡劣措施

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
美國土安全部增列43中企到「維吾爾強迫勞動預防法」實體清單 ，陸商務部表示，強烈譴責美方即出台的惡劣措施。圖為陸商務部 。美聯社
美國土安全部增列43中企到「維吾爾強迫勞動預防法」實體清單 ，陸商務部表示，強烈譴責美方即出台的惡劣措施。圖為陸商務部 。美聯社

對於美國國土安全部當地時間7月31日宣布將43餘家中國實體增列至「維吾爾強迫勞動預防法」實體清單，大陸商務部發言人上午以答記者問的方式回應稱，中美剛於7月30日舉行經貿牽頭人視訊通話，但僅僅時隔一天，美方即出台損害中方利益的惡劣措施，嚴重背離兩國元首共識。中方對此強烈譴責，堅決反對。

發言人表示，我們注意到有關情況。美方相關做法毫無事實依據，持續借所謂「人權」​​與「強迫勞動」之名，依據國內法肆意對中國企業實施單邊制裁，是典型的經濟脅迫行為。美方措施嚴重損害相關企業的合法權益，嚴重破壞全球產業鏈供應鏈穩定。

他說，需要特別強調的是，7月30日中美經貿牽頭人舉行視訊通話，雙方就保持經貿關係穩定進行了坦誠、深入、富有建設性的交流。僅僅時隔一天，美方即出台損害中方利益的惡劣措施，嚴重背離兩國元首共識。中方對此強烈譴責，堅決反對。

發言人稱，中方一貫反對強迫勞動。當前新疆社會和諧穩定，經濟繁榮發展，人民安居樂業，根本不存在任何形式的所謂「強迫勞動」。中方敦促美方立即停止對新疆的攻擊抹黑，停止操弄所謂「強迫勞動」議題，停止無理打壓中國企業。中國將採取必要措施，堅決維護中國企業合法權益。

對美 美方 大陸商務部

延伸閱讀

美對陸經貿設限 何立峰通話貝森特「嚴正關切」

川普第二任期首次打新疆牌 國土安全部新增43中企列強迫勞動清單

中美經貿高層通話 何立峰對美方近期限制措施表嚴正關切

落實北京川習會共識 大陸貿促會長率企業代表團訪美

相關新聞

對美增列43中企實體清單 陸商務部：強烈譴責美方出台的惡劣措施

對於美國國土安全部當地時間7月31日宣布將43餘家中國實體增列至「維吾爾強迫勞動預防法」實體清單，大陸商務部發言人上午以答記者問的方式回應稱，中美剛於7月30日舉行經貿牽頭人視訊通話，但僅僅時隔一天，美方即出台損害中方利益的惡劣措施，嚴重背離兩國元首共識。中方對此強烈譴責，堅決反對。

川普第二任期首次打新疆牌 國土安全部新增43中企列強迫勞動清單

據路透社，美國週五以涉嫌侵犯維吾爾族和其他少數民族人權為由，禁止從另外43家公司進口商品，其中包括湖南艾華集團；據公告稱，該公司是中國最大的電容器製造商之一。

陸7月製造業PMI跌破榮枯線 內需疲弱、颱風干擾生產是主因

大陸7月製造業採購經理人指數（PMI）為49.2，跌破50榮枯線，來到五個月新低；涵蓋服務業及營建業的非製造業PMI跌至49，創下2022年12月以來最低水準。官方歸因於淡季及基期偏高，分析則認為內需疲弱、建築活動降溫及颱風干擾生產是主因。

陸砸8,100億衝核電 拚經濟

大陸昨（31）日一口氣批復核准新建四個核電項目共計八台核電機組，其中有兩個項目是新建核電廠，這是大陸今年首次批准新核電項目，總投資超過人民幣1,700億元（約新台幣8,194億元）。

陸企收購瑞士戶外品牌Mammut

大陸資產管理機構CPE源峰宣布收購瑞士百年戶外品牌長毛象（Mammut）。近年大陸資本積極布局國際戶外品牌，此前大陸另一運動品牌安踏已收購始祖鳥母公司亞瑪芬，反映大陸資本持續擴大在全球高階戶外用品市場的影響力。

陸發改委：AI行業上半年成長30%

大陸國家發改委指出，上半年大陸人工智慧自主創新步伐加快，在全產業鏈多環節實現快速突破，人工智慧相關行業保持30%以上的高增長。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。