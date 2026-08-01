川普第二任期首次打新疆牌 國土安全部新增43中企列強迫勞動清單

據路透社，美國週五以涉嫌侵犯維吾爾族和其他少數民族人權為由，禁止從另外43家公司進口商品，其中包括湖南艾華集團；據公告稱，該公司是中國最大的電容器製造商之一。

這些公司被列入2021年通過實施的《維吾爾強迫勞動預防法》的實體清單，而列入清單的實體將被限制進口被美國認定與在新疆侵犯人權和持續種族滅絕行為有關的商品。最新加入的公司還包括製藥、金屬、棉花、食品和鋰生產行業的公司。

報導稱，此次公佈是川普政府執政以來首次將公司列入名單，使名單上的實體數量從144家增加到187家。這也是自2021年12月該法案簽署生效以來，單次新增實體數量最多的一次。名單上的公司從新疆地區採購原料，或與新疆政府合作，招募和運送維吾爾族及其他受迫害群體離開該地區。

美國眾議院中國問題特別委員會主席約翰·穆勒納爾議員在一份聲明中表示，「川普政府今天的行動增強了美國經濟對奴工產品的反制，並向中國共產黨發出一個訊息，那就是我們不會對其種族滅絕和侵犯人權的行為視而不見。」

美國聲稱中國當局在中國西部新疆地區設立了拘留營，關押維吾爾族及其他宗教及少數民族群體；但北京否認有任何侵犯人權的行為。中國駐華盛頓大使館發言人週五發表聲明稱，所謂新疆存在「強迫勞動」的說法純屬謊言。中國法律明文禁止強迫勞動。新疆各民族勞動者依法享有自主選擇職業、就業平等、獲得勞動報酬的權利。」而根據南華早報，大使館發言人譴責美方擴大黑名單，中方堅決反對美國利用所謂「強迫勞動」問題抹黑中國、干涉中國內政、打壓中國企業。

報導指出，美國國土安全部在《美國聯邦公報》上發佈公告稱，湖南愛華集團被列入名單，因為美國認為該公司從新疆採購化學箔和其他材料。國土安全部在聲明中表示，自名單公佈以來，美國海關和邊境保護局已攔截了超過 24,300 批與涉嫌強迫勞動有關的貨物，價值近 10 億美元。