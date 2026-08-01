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陸發改委：AI行業上半年成長30%

經濟日報／ 記者廖士鋒／綜合報導

大陸國家發改委指出，上半年大陸人工智慧自主創新步伐加快，在全產業鏈多環節實現快速突破，人工智慧相關行業保持30%以上的高增長。

大陸國家發改委政策研究室主任蔣毅昨（31）日在國新辦的記者會上表示，截至6月底，全大陸智慧算力規模達到去年同期的2.8倍。

深度求索（DeepSeek）、月之暗面等本土企業先後發布多個兆級參數開源大模型，大陸國產大模型全球總下載量突破100億次，國產模型與國產算力晶片加速適配。

他強調，在各方面協同帶動下，人工智慧成為經濟增長的澎湃動力源，相關行業保持30%以上的高增長。

蔣毅指出，下一步，將會加快自主創新，聚焦大模型基礎理論、訓練推理效率、多模態智慧、智慧體等前沿方向，加強基礎研究和技術創新，加快數據開放共享和人工智慧語料建設，為人工智慧創新和應用提供更加豐富的數據支撐，打造一批標竿應用，推動人工智慧與實體經濟深度融合。

他也提到，將深化生態協同，推進「模芯雲用」全鏈條協同創新、高效適配，大力培育智慧原生企業、人工智慧應用服務商，還將加快人工智慧法立法進程，強化風險監測防控，「積極應對人工智慧對經濟運行、就業分配等方面的影響衝擊」。

發改委 算力 晶片

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