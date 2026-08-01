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陸企收購瑞士戶外品牌Mammut

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

大陸資產管理機構CPE源峰宣布收購瑞士百年戶外品牌長毛象（Mammut）。近年大陸資本積極布局國際戶外品牌，此前大陸另一運動品牌安踏已收購始祖鳥母公司亞瑪芬，反映大陸資本持續擴大在全球高階戶外用品市場的影響力。

陸媒「界面新聞」報導，CPE源峰與歐洲私募股權機構Jacobs Capital正式簽署股權收購協議，收購Mammut Sports Group AG。本次交易尚需完成主管機關審查程序並滿足相關交割條件，預計將於未來數月內完成交割。外界估計收購金額約5億歐元（約新台幣185億元）。

CPE源峰方面表示，本次收購完成後，將在完整守護與傳承長毛象百年品牌精神的前提下，協助公司在全球、尤其是亞洲和中國市場加速成長。

長毛象創立於1862年，總部位於瑞士，在全球戶外品牌中擁有極高的品牌知名度。

陸企 瑞士 品牌

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