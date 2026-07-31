長鑫科技31日一度大漲14% 市值飆破人民幣4兆元

大陸DRAM龍頭長鑫科技7月31日早盤，在半導體、算力硬體產業鏈大幅反彈的帶動下，盤中一度大漲14%，股價最高來到人民幣60.6元，總市值超過人民幣4兆元，但尾盤壓回，收在人民幣53.97元，上漲2.08%，也是7月27日上市以來最高價。

大陸券商對於長鑫科技的市值與盈利預期產生分歧。市值預測方面，華西證券喊出人民幣5兆元的目標市值，主要基於其作為A股首家存儲行業IDM公司的獨特地位，給予其2026年40倍本益比。

外資投行的判斷更加大膽，野村證券給予長鑫科技人民幣116元的目標價，並給出2028年人民幣7.76兆元的目標市值。

但在實際盈利能力上，機構的預期存在一定分歧。國金證券預計長鑫科技2026年歸屬母公司淨利潤達人民幣1,518.31億元，華西證券則預測為人民幣1,244.05億元，兩者差額約人民幣270億元。分歧的核心是兩家券商在擴產節奏、產品價格與毛利預期上的差異。

長鑫科技是大陸記憶體晶片大廠，公司主營業務高度集中於DRAM產品。長鑫科技已實現DDR4、DDR5、LPDDR4X、LPDDR5/5X全系列DRAM產品量產，核心產品技術達國際先進水平，涵蓋伺服器、移動設備、智慧汽車等主流市場。

長鑫科技7月27日以人民幣8.66元在上交所科創板掛牌上市，當天大漲4.6倍收在人民幣49元，長鑫科技的上市創造了A股多項紀錄，募集資金總額約人民幣579億元（超額配售選擇權全額行使前），是今年以來A股市場募資規模最大的IPO，也是科創板史上的第一大IPO。

上市首日成交人民幣1,411.87億元，創A股市場個股單日成交額新高，成為A股市場首支單日成交額突破千億元的個股。長鑫科技還是A股市值最高公司。