市場競爭激烈…上海AI新創發布影片模型H3 宣稱成本是對手1/3

綜合星、港媒體報導，中國大陸人工智慧（AI）新創公司上海稀宇科技（MiniMax）今天發布新款影片生成模型H3。MiniMax表示，H3模型生成2K影片的成本不到主流競爭對手產品的1/3。

香港星島日報網站「星島頭條」報導，MiniMax計劃在幾天內釋出模型權重，讓用戶下載並客製化底層系統，進一步加劇影片模型市場的競爭。

MiniMax表示，H3模型能夠處理文字、圖像、影片及音訊，不僅可生成15秒且具備原生立體聲的2K解析度影片，也可利用不同格式提供的提示及參考素材編輯現有內容，並將一個影片中的動作轉移到另一個影片上。H3在設計初期就考慮多款現有中國生產晶片的相容性。

MiniMax表示，H3的目標領域廣泛，涵蓋廣告、電子商務、產品設計及遊戲等商業應用，並宣稱模型生成2K影片的成本不到主流競爭對手產品的1/3。

報導指出，自字節跳動2月推出Seedance 2.0以來，中國影片模型開發商之間的競爭日益加劇。快手也在同月發表Kling 3.0。

新加坡聯合早報報導，MiniMax於2021年6月成立，今年1月9日在香港聯交所上市。MiniMax在5月底啟動中國大陸A股上市進程，衝刺A股與H股雙上市。

據聯合早報報導，MiniMax發布H3模型消息後，港股一度上漲14%，收盤縮小至約12%。