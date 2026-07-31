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景氣較上月差 陸製造業及非製造業PMI 7月雙下降

中央社／ 台北31日電
中國國家統計局今天公布7月份製造業採購經理指數（PMI）為49.2，比上月降1.1個百分點；7月非製造業商務活動指數為49.0，月減1.2個百分點。新華社
中國國家統計局今天公布7月份製造業採購經理指數（PMI）為49.2，比上月降1.1個百分點；7月非製造業商務活動指數為49.0，月減1.2個百分點。新華社

中國國家統計局今天公布7月份製造業採購經理指數（PMI）為49.2，比上月降1.1個百分點；7月非製造業商務活動指數為49.0，月減1.2個百分點，製造業與非製造業景氣都比上個月差。

根據中國國家統計局官網，7月份中國製造業PMI無論從企業規模或分類指數（生產指數、新訂單指數、原材料庫存指數、從業人員指數和供應商配送時間指數）來看，都低於臨界點。

PMI高於50時，反映經濟總體較上月擴張；低於50，則反映經濟總體較上月收縮。

其中，製造業生產指數為49.9，月減1.5個百分點；製造業新訂單指數為48.5，月減2.7個百分點。製造業從業人員指數為49.0，月增0.5個百分點，顯示製造業用工景氣回升。

中國國家統計局服務業調查中心首席統計師霍麗慧解讀，受前期製造業較快增長基數較高、部分製造業行業進入傳統生產淡季等因素影響，7月份製造業PMI降至49.2。

霍麗慧分析，裝備製造業和高技術製造業PMI分別為51.4和53.3，明顯高於製造業總體，保持較快擴張，帶動製造業發展「向新向優」。

在非製造業PMI方面，分行業看，建築業為47.0，月減2.0個百分點；服務業為49.3，月減1.1個百分點。服務業行業中，郵政、電信廣播電視及衛星傳輸服務、文化體育娛樂等行業指數都在55.0以上的較高景氣區間；資本市場服務、房地產等行業指數則低於臨界點。

霍麗慧表示，建築業受近期部分地區高溫暴雨洪澇災害等不利因素影響，施工進度放緩，因而指數比上個月下降。

製造業 PMI

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