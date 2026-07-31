落實北京川習會共識 大陸貿促會長率企業代表團訪美

大陸貿促會31日透露，貿促會長任鴻斌於7月底8月初率領大陸企業家代表團訪美，不僅將造訪華盛頓，還赴猶他州、伊利諾州等美國中西部地區，預期將與美方機構及企業組織10餘場中美工商對接活動，並與美國企業、機構進行多層次、多領域座談交流。

大陸貿促會發言人楊帆表示，今年是中美關係的「大年」。5月川習會共同確定了「中美建設性戰略穩定關系」的新定位，為下階段中美關系作出了重要戰略指引。

他說，為積極落實兩國元首北京會晤達成的一系列重要共識，推進中美工商合作，應美中貿易全國委員會邀請，貿促會任鴻斌會長於7月底8月初率領大陸企業家代表團訪美。目前代表團正在訪美途中，代表團不僅將到訪華盛頓，還赴猶他州、伊利諾伊州等美國中西部地區與政商各界開展廣泛交流。

此外，代表團預期將與美方機構和企業組織10餘場中美工商對接活動，隨團22家重點行業領域大陸企業將與嘉吉、VISA、3M等美國企業、機構開展多層次、多領域座談交流。

他說，此次代表團陣容充分體現了中國大陸產業升級的最新成果，既包括國軒高科、洲明科技等代表綠色轉型的「新三樣」骨幹企業，也匯聚了柔靈科技、火星人視野等聚焦前沿科技的「新新三樣」新銳力量，這些企業正以技術創新和開放姿態，成為中美經貿合作的新亮點。

楊帆稱，今年上半年，中美雙向人員與貨物交流呈現量質齊升的良好態勢。全大陸貿促系統簽發前往美國原產地證書4.46萬份，涉及金額29.5億美元，同比增長13.38%；大陸赴美出境ATA單證冊735份，同比增長15.93%，自美國赴陸進境ATA單證冊381份，同比增長17.96%。截至6月底，該會已審批2026年大陸企業赴美參展項目150個，上半年已實施87個項目，近2000家大陸企業赴美參展。

在商事仲裁領域，2021年1月至2026年6月，貿促會中國國際經濟貿易仲裁委員會共受理涉美仲裁案件325件，爭議金額157.79億元人民幣。2025年1月至2026年6月，該會調解系統受理涉美商事調解案件144件。在知識產權服務領域，該會專利商標事務所2026年上半年代理美國申請人專利申請2274件，為大陸申請人辦理美國專利申請310件；該會中國專利代理（香港）有限公司2026年上半年代理美國申請人專利申請2539件，為大陸申請人辦理美國專利申請225件，業務量穩中有升。

他強調了「我們還成功代理了沃爾瑪、康寧、奧的斯等多家美國頭部企業的知識產權案件，切實維護了包括美資企業在內的外資企業在華合法權益」。

他也指出，今年上半年貿促會及會屬單位已組織出訪團組132個，涉及37個國家和地區。出訪期間，英國國王查爾斯三世與大陸企業家代表團熱切交流，肯亞副總統金迪基、南非副總統馬沙蒂萊、白俄羅斯第一副總理斯諾普科夫等外國政要出席有關經貿活動。

截至6月底，貿促會已完成2026年前五批次出國展覽項目審批工作，共批准項目1529項，涉及70家組展單位和61個國家，計劃展出面積85.6萬平方公尺。其中，已實施項目共638項，參展企業17600多家。