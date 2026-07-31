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陸發改委：AI相關行業保持30%以上的高增長

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸發改委官員31日表示，上半年AI相關自主創新步伐加快。（中新社）
大陸發改委官員31日表示，上半年AI相關自主創新步伐加快。（中新社）

大陸發改委31日指出，上半年大陸人工智慧自主創新步伐加快，在全產業鏈多環節實現快速突破。官方公布的統計稱，全大陸智慧算力規模達到去年同期的2.8倍；大陸國產大模型全球總下載量突破100億次；人工智慧相關行業保持30%以上的高增長。

大陸發改委政策研究室主任、發言人蔣毅表示，截至6月底，全大陸智慧算力規模達到去年同期的2.8倍。深度求索（DeepSeek）、月之暗面等本土企業先後發布多個兆級參數開源大模型，大陸國產大模型全球總下載量突破100億次，國產模型與國產算力晶片加速適配。

他強調，在各方面協同帶動下，人工智慧成為經濟增長的澎湃動力源，相關行業保持30%以上的高增長。

蔣毅指出，下一步，將會加快自主創新，聚焦大模型基礎理論、訓練推理效率、多模態智慧、智慧體等前沿方向，加強基礎研究和技術創新，加快數據開放共享和人工智慧語料建設，為人工智慧創新和應用提供更加豐富的數據支撐。同時突出應用牽引，加快推動大陸國家人工智慧應用中試基地布局建設，聚焦價值高、貢獻大、效益好的領域，開放一批高價值場景，打造一批標竿應用，推動人工智慧與實體經濟深度融合。

他也提到，將深化生態協同，推進「模芯雲用」全鏈條協同創新、高效適配，大力培育智慧原生企業、人工智慧應用服務商，支持企業、高校、科研機構圍繞產業需求開展聯合創新，繁榮產業生態。同時還將加快人工智慧法立法進程，強化風險監測防控，「積極應對人工智慧對經濟運行、就業分配等方面的影響衝擊」。並且，加快推動世界人工智慧合作組織建設。

就下半年的經濟工作，他稱，今年以來，地緣政治衝突外溢影響持續顯現，世界經濟復甦難度加大，發改委將在以下4個方面下更大功夫。一是推動政策發力提效，增強宏觀政策取向一致性。二是在改善民生中擴大內需，做強國內大市場。

他說，三是加快培育新動能，持續增強發展動力和活力。官方將促進新舊動能平穩接續轉換，深入實施「人工智慧+」行動，著力打造新興支柱產業，拓展國際經貿互利合作空間，促進貿易平衡發展。四是加強安全能力建設，進一步提升經濟發展韌性。

發改委 AI 算力

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