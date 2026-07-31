政治局會議後 中國發改委：將加緊制定擴大內需方案

在中共中央政治局會議昨天宣示下半年將「加大擴大內需」後，中國國家發改委國民經濟綜合司副司長周宏偉今天表示，該委正加緊研究制定「擴大內需戰略實施方案（2026-2030年）」，並將會同有關部門以「更大力度、更實舉措」有效擴大國內需求。

澎湃新聞報導，中國國家發改委上午舉行記者會，周宏偉在會中作上述表示。

周宏偉說，中國國家發改委將堅持「惠民生」和「促消費」緊密結合，大力提振消費。其中之一是「提升消費能力」。深入實施就業優先戰略，持續開展大規模職業技能提升培訓，多渠道促進居民增收；二是「挖掘服務消費潛力」。適應不同群體消費需求擴大優質供給，完善生活服務消費。

三是「推動智能（智慧型）產品消費」。增加AI手機和電腦、智慧型穿戴、智慧型機器人等新一代智慧型終端產品有效供給，拓展智慧體服務。

他提到，中國國家發改委還將堅持「投資於物」和「投資於人」緊密結合，激發投資內生動力。其中之一是「加快落實、落細擴大有效投資政策」。統籌抓好「兩重」建設，抓住第3季施工旺季，加快人民幣8000億元（約新臺幣3.84兆元）新型政策性金融工具資金投放使用，加快專項債發行使用，提高民生類項目政府投資比重帶動需求回升。

二是「推動條件成熟的重大工程加快開工建設」。推動中國「十五五規劃（第15個五年規劃，2026至2030年）綱要」提出的109項重大工程落地實施，做好項目謀劃儲備和要素保障，並扎實推進「六張網」（水網、新型電網、算力網、新一代通訊網、城市地下管網、物流網）規劃建設。

三是「持續激發民間投資活力」。完善中國民營企業參與國家重大項目建設長效機制，充分發揮財政金融協同促內需專項資金作用，支持擴大民間投資，推動基礎設施領域不動產投資信托基金（REITs）擴容提效。

今年1月20日，中國國家發展改革委副主任王昌林在中國國新辦記者會上首度宣布，該委今年將研究制定推出「2026-2030年擴大內需戰略實施方案」。