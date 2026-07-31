AI算力爆發衝擊 中國筆電價格大漲顯示卡更出現時價

中國媒體報導，受今年以來全球AI算力需求大爆發影響，價格衝擊已從上游晶片產業鏈傳導到消費電子市場。中國最大消費性電子產品集散地深圳華強北銷售的筆記型電腦近來價格大漲逾20%，且漲勢至少將持續到8月份；而顯示卡更出現一日一價、甚至標註「時價」的現象。

綜合央視財經及中國科技視野報導，位在深圳華強北的賽格電子市場商家表示，受全球主要顯示卡生產商發布新一波漲價通知影響，上游工廠已全面執行封倉政策，暫停對外大量出貨，導致現貨供應快速緊縮，零售價平均大漲30%。

報導指出，以當地熱銷的RTX 5070顯示卡為例，零售價由2025年的人民幣4500元（約新台幣2.16萬元），漲到目前的6500元；高階的RTX 5080更從2025年的8000元飆漲到最近已直逼1萬2000元，漲幅高達5成。

根據報導，華強北銷售的顯示卡，最近基本上已出現「一日一價」的行情，當地部分商家更取消標註固定價格，改以「時價」標註，引起不少買家議論。

除顯示卡，華強北的筆電價格也呈現大漲，讓不少想新購及換購筆電的準大學生及上班族大喊吃不消。報導提到，當地的平價型筆電目前處於極度缺貨狀態，而主流品牌其他型筆電平均漲幅則超過20%，而高檔的電競型筆電更大漲數千元。

賽格電子市場商家表示，最近商家們又收到新一波調價通知，8月份筆電零售價可能將再度上漲。

報導指出，造成消費性電子產品這波漲勢的深層原因，是三星、SK海力士等上游儲存晶片巨頭，正將高達7至9成的先進產能，轉向利潤更高的高頻寬記憶體（HBM），以因應AI算力需求大爆發的龐大需求，導致消費級的動態隨機存取記憶體（DRAM）及固態硬碟（SSD）產能遭到大幅擠壓所致。

報導引述業界人士普遍認為，這波電腦及硬體價格的上漲趨勢，極可能將一直延續至2027年。